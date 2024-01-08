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Havalimanında Yakalanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Evlilik Sorularına Cevap Verirkenki Siniri Şaşırttı

Havalimanında Yakalanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Evlilik Sorularına Cevap Verirkenki Siniri Şaşırttı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 12:02

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaza doğru evleneceği iddiaları gündeme bomba gibi oturmuştu hatırlarsanız. Yılbaşı tatilinden yeni dönen çift, havalimanında Muhabir Online'ın objektiflerine yakalandı. Fakat Hande Erçel'in bir hayli sinirli oluşu dikkatlerden kaçmadı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl havalimanında birlikte görüntülenen ve uzun zamandır aşkları devam eden çift, medyadan da uzak durmuyor. Hatta havalimanında Hande Erçel'in mutluluğu, Hakan Sabancı'nın ise gerginliği dikkat çekmişti.

Sosyal medyada da sürekli birlikte olan ikili aşklarının birinci yılını geride bıraktı.

Sosyal medyada da sürekli birlikte olan ikili aşklarının birinci yılını geride bıraktı.

Magazinde resmen bomba etkisi yaratan çiftin ilişkisi beklenenden de uzun sürdü desek yeridir. Sık sık birlikte yurt dışı tatillerine, konserlere, etkinliklere giden çift tüm boş zamanlarını birlikte değerlendiriyor.

Magazinde sık sık adlarını duyduğumuz ikilinin birbirlerinin ailelerine de dahil olmaya başladığını yine sosyal medyadan görmüştük.

Magazinde sık sık adlarını duyduğumuz ikilinin birbirlerinin ailelerine de dahil olmaya başladığını yine sosyal medyadan görmüştük.

Herkes ayrılmalarını beklerken, onlar tüm davetlere birlikte katılmaya başladı. Bunun yanı sıra birbirlerinin ailelerine de dahil oldular. Hakan Sabancı'yı Hande Erçel'in ablası ve eniştesiyle görmüştük. Yine Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı da Hande Erçel'in doğum günü partisine katılmıştı.

Magazinde dolaşan iddialara göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2024 yazına evlenmeyi düşünüyormuş!

Magazinde dolaşan iddialara göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2024 yazına evlenmeyi düşünüyormuş!

Hatta ikili yurt dışında sade bir nikah töreni istiyormuş. Fakat Sabancı ailesi İstanbul'da büyük bir düğün yapmayı düşünüyormuş dendi. Birlikte ev baktıkları da söylentiler arasındaydı. Henüz düğün mekanını kararlaştıramadıkları da iddia edilmişti.

Burada bahsettik:

Bu iddialar dolanmaya devam ederken Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti Bali'de tatillerini sürdürüyordu.

Bu iddialar dolanmaya devam ederken Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti Bali'de tatillerini sürdürüyordu.

Kumral saçlarını farklı bir renge boyatarak yeni yıla yeni bir imajla giren Hande Erçel, 2024'ü sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'de karşıladı. İkili tatillerinin keyfini sürerken, sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar epey konuşuldu.

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Tatil dönüşü havalimanında Muhabir Online'ın kameralarına takılan Erçel ve Sabancı'nın gerginliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Tatil dönüşü havalimanında Muhabir Online'ın kameralarına takılan Erçel ve Sabancı'nın gerginliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel kendisiyle konuşmak isteyen muhabirlere 'İyi sabahlar, teşekkür ederiz. Onu burada sormayacağız o zaman. Burada konuştuk daha önce, burada istemiyoruz diye... Burada istemediğimizi biliyorsunuz, başka bir yerde muhabbet ederiz.' diyerek gergin bir cevap verdi.

Haklarında çıkan evlilik iddialarına ise Hakan Sabancı cevap vermeyi tercih etti. Peki Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 2024 yazında evleneceği doğru mu?

Haklarında çıkan evlilik iddialarına ise Hakan Sabancı cevap vermeyi tercih etti. Peki Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 2024 yazında evleneceği doğru mu?

Hakan Sabancı bu sorulara karşı 'Herkes kendi kafasına göre yazıyor, çiziyor. Sonra gündem olsun diye bir şeyler yapıyorlar. Sabaha kadar yorulmuşsun burada, git dinlen vallahi! Biz de çok yorgunuz.' cevabını veriyor.

Haber doğru mu sorusuna ise yeniden "Teşekkür ederiz" diyerek yollarına devam ediyorlar.

İkilinin tavırlarını hem haklı bulanlar, hem de garipseyenler var.

İkilinin tavırlarını hem haklı bulanlar, hem de garipseyenler var.

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