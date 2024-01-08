Havalimanında Yakalanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Evlilik Sorularına Cevap Verirkenki Siniri Şaşırttı
Havalimanında Yakalanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Evlilik Sorularına Cevap Verirkenki Siniri Şaşırttı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaza doğru evleneceği iddiaları gündeme bomba gibi oturmuştu hatırlarsanız. Yılbaşı tatilinden yeni dönen çift, havalimanında Muhabir Online'ın objektiflerine yakalandı. Fakat Hande Erçel'in bir hayli sinirli oluşu dikkatlerden kaçmadı.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Sosyal medyada da sürekli birlikte olan ikili aşklarının birinci yılını geride bıraktı.
Magazinde sık sık adlarını duyduğumuz ikilinin birbirlerinin ailelerine de dahil olmaya başladığını yine sosyal medyadan görmüştük.
Magazinde dolaşan iddialara göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2024 yazına evlenmeyi düşünüyormuş!
Bu iddialar dolanmaya devam ederken Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti Bali'de tatillerini sürdürüyordu.
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Tatil dönüşü havalimanında Muhabir Online'ın kameralarına takılan Erçel ve Sabancı'nın gerginliği ise dikkatlerden kaçmadı.
Haklarında çıkan evlilik iddialarına ise Hakan Sabancı cevap vermeyi tercih etti. Peki Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 2024 yazında evleneceği doğru mu?
Haber doğru mu sorusuna ise yeniden "Teşekkür ederiz" diyerek yollarına devam ediyorlar.
İkilinin tavırlarını hem haklı bulanlar, hem de garipseyenler var.
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