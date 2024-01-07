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Koşun, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Büyük Aşkı Yazın Düğünle Taçlanacak Diyorlar!

Koşun, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Büyük Aşkı Yazın Düğünle Taçlanacak Diyorlar!

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 10:14

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin en bilindik isimlerinden Hakan Sabancı uzun süredir dolu dizgin bir aşkın içinde bildiğiniz gibi. İlişkileri günden güne daha da güçlenen çift hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı evlenecekmiş!

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Birlikte ilk kez havalimanında tatil dönüşü görülen ve haklarındaki ilişki iddiası doğrulanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, aşklarının birinci yılını devirdi bildiğiniz gibi.

Birlikte ilk kez havalimanında tatil dönüşü görülen ve haklarındaki ilişki iddiası doğrulanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, aşklarının birinci yılını devirdi bildiğiniz gibi.

Magazinde bahisleri ilk geçmeye başladığından itibaren büyük bir etki yaratan ve herkesin konuşmaya başladığı çiftin ilk görüntülenmesi havalimanında olmuştu. Tabii o anlara Hakan Sabancı'nın gerginliği, Hande Erçel'in ise mutluluğu damgasını vurmuştu.

İlişkilerini medyadan gizlememeye karar verdiklerinden beri bu çifti havalimanlarında daha sık görür olduk.

İlişkilerini medyadan gizlememeye karar verdiklerinden beri bu çifti havalimanlarında daha sık görür olduk.

Bir ayakları hep yurt dışında çünkü. Fırsat buldukları tüm boşluklarda uzaklaşarak tatil yapmayı tercih ediyorlar.

Magazin gündeminin en sevilen isimlerinden oldular haliyle.

Magazin gündeminin en sevilen isimlerinden oldular haliyle.

İlişkileri için 'bugün yarın ayrılırlar' diyen herkesi de haksız çıkartarak ' Aralık'ta aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamışlardı. Hem de oldukça romantik bir şekilde.

Diğer yandan oldukça şaşırtıcı olsa da bu ikiliyi tüm davetlerde, organizasyonlarda, konserlerde, düğünlerde ve aklınıza gelebilecek her yerde birlikte görmeye başladık.

Diğer yandan oldukça şaşırtıcı olsa da bu ikiliyi tüm davetlerde, organizasyonlarda, konserlerde, düğünlerde ve aklınıza gelebilecek her yerde birlikte görmeye başladık.

Hatta katıldıkları ortamlarda o denli romantiklerdi ki, diğer herkesin geri planda kalmasına sebep oluyorlardı. Fakat bundan kimse de şikayetçi görünmüyordu.

Biliyorsunuz Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve onun eşi Caner Yıldırım ile de oldukça içli dışlı.

Biliyorsunuz Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve onun eşi Caner Yıldırım ile de oldukça içli dışlı.

Bunu daha önce katıldıkları etkinliklerden ve Hande Erçel'in 2023'ün bitimine damgasını vuran şaşalı doğum günü partisinden anlamıştık.

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Hatta bir duyum daha almış ve öğrenmiştik ki, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da Hande Erçel'i gelini olarak kabul etmişti!

Hatta bir duyum daha almış ve öğrenmiştik ki, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da Hande Erçel'i gelini olarak kabul etmişti!

Abisi Hacı Sabancı ve yengesi Nazlı Sabancı'nın Hande Erçel ile görüştüğünü biliyoruz. Hatırlarsanız onlar da doğum günü partisinin davetlileri arasındaydı. Fakat annesi Arzu Sabancı'nın da kabul ettiği haberleri magazinde epey konuşulmuştu.

Bu kadar şey iyi ve yolunda giderken bir de bu çiftin yaza düğün yapmayı düşündüğünü öğrendik!

Bu kadar şey iyi ve yolunda giderken bir de bu çiftin yaza düğün yapmayı düşündüğünü öğrendik!

Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaza doğru evlenmeyi düşünüyormuş. Hatta oturacakları evi aramaya başlamışlar.

İddialara göre ikili yurt dışında sade bir nikahla evlenmek istiyorlarmış. Fakat Sabancı ailesi de İstanbul'da büyük bir düğün yapmak istiyormuş.

İddialara göre ikili yurt dışında sade bir nikahla evlenmek istiyorlarmış. Fakat Sabancı ailesi de İstanbul'da büyük bir düğün yapmak istiyormuş.

Yeni yılı birlikte tatil yaparak Bali'de kutlayan çiftin evlilik haberinin ailelerini de oldukça mutlu ettiği söylendi. Düğün yeri içinse henüz kararsızlarmış.

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