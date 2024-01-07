Koşun, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Büyük Aşkı Yazın Düğünle Taçlanacak Diyorlar!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin en bilindik isimlerinden Hakan Sabancı uzun süredir dolu dizgin bir aşkın içinde bildiğiniz gibi. İlişkileri günden güne daha da güçlenen çift hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı evlenecekmiş!