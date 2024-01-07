Koşun, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Büyük Aşkı Yazın Düğünle Taçlanacak Diyorlar!
Koşun, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Büyük Aşkı Yazın Düğünle Taçlanacak Diyorlar!
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin en bilindik isimlerinden Hakan Sabancı uzun süredir dolu dizgin bir aşkın içinde bildiğiniz gibi. İlişkileri günden güne daha da güçlenen çift hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı evlenecekmiş!
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Birlikte ilk kez havalimanında tatil dönüşü görülen ve haklarındaki ilişki iddiası doğrulanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, aşklarının birinci yılını devirdi bildiğiniz gibi.
İlişkilerini medyadan gizlememeye karar verdiklerinden beri bu çifti havalimanlarında daha sık görür olduk.
Magazin gündeminin en sevilen isimlerinden oldular haliyle.
Diğer yandan oldukça şaşırtıcı olsa da bu ikiliyi tüm davetlerde, organizasyonlarda, konserlerde, düğünlerde ve aklınıza gelebilecek her yerde birlikte görmeye başladık.
Biliyorsunuz Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve onun eşi Caner Yıldırım ile de oldukça içli dışlı.
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Hatta bir duyum daha almış ve öğrenmiştik ki, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da Hande Erçel'i gelini olarak kabul etmişti!
Bu kadar şey iyi ve yolunda giderken bir de bu çiftin yaza düğün yapmayı düşündüğünü öğrendik!
İddialara göre ikili yurt dışında sade bir nikahla evlenmek istiyorlarmış. Fakat Sabancı ailesi de İstanbul'da büyük bir düğün yapmak istiyormuş.
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