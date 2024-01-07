Çağla Şıkel, Kendisi Hakkında Açıklamalar Yapan Selen Görgüzel Hakkında Şikayetçi Oldu

Ünlü manken Çağla Şikel, kendisi hakkında “Çağla’yla kızımın babası çok iyi arkadaştı. Genelde ben evde yokken geldiği için hiç tanışmadım” diyen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel hakkında şikayetçi oldu.