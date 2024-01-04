Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel ile Evliliği Hakkında Samimi İtiraflar: "Niye Beceremedik?"

Katarsis’te Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Emre Altuğ oldu. Altuğ, Uzman Psikoloğun sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi. Magazin gündemine yerleşen açıklamaları arasında Çağla Şıkel ile evliliği hakkındaki sözleri de yer aldı. İşte detaylar...