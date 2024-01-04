Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel ile Evliliği Hakkında Samimi İtiraflar: "Niye Beceremedik?"
Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel ile Evliliği Hakkında Samimi İtiraflar: "Niye Beceremedik?"
Katarsis’te Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Emre Altuğ oldu. Altuğ, Uzman Psikoloğun sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi. Magazin gündemine yerleşen açıklamaları arasında Çağla Şıkel ile evliliği hakkındaki sözleri de yer aldı. İşte detaylar...
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Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emre Altuğ, Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programının konuğu oldu.
Ünlü isim, Çınar'ın büyüme öyküsü, hayatının dönüm noktaları, evliliği, ayrılığı ve şarkıcılık - oyunculuk kariyeriyle ilgili sorularına samimiyetle yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, yaşamındaki önemli dönüm noktalarını, evlilik sürecini ve ayrılık sonrası yaşadıklarını paylaşırken duygusal anlar yaşadı.
Altuğ, "Düşüşlerin nasıl senin?" şeklindeki bir soruya, "Düşüşlerim oldukça sert oluyor; hem kendime hem de çevremdekilere karşı" yanıtını verdi.
Altuğ, yaşadığı zor dönemlerden birinin annesinin vefatı olduğunu belirtti ve "Önce boşandım, ardından annemi kaybettim. Bu süreçte çok zorlandım ancak bunları çok fazla paylaşmadım" dedi.
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Altuğ, bu süreçte yanında olan kişilerin de zorlandığını ve kendisinin bencil bir tutum sergilediğini de itiraf etti.
Annesinin ölümü hakkında konuşurken Altuğ, "Ölüm bizim kültürümüzde normal bir durum olarak kabul edilir, ben de bu tür durumlarda genellikle sakin kalırım. Ölüm konusunda rahatım, ölümden korkmam" dedi.
Bir dönem ünlü model Çağla Şıkel ile evli olan Altuğ, evliliklerinin bilinçli ve mutlu bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. "Çok severek evlendik ve mutlu bir evlilik yaşadık. Evliliğimizi kötü bir şekilde hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok" dedi.
Evlilik sonrası süreci değerlendiren Altuğ, "Başta 'niye başarılı olamadık' diye düşündüm. Bu durum beni bir süre meşgul etti, sonra dedim ki 'eğer onu başaramadıysak, bunu başaralım'. Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik, çocuklarımızı öncelikli tuttuk. Kendimi bir birey olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı" şeklinde konuştu.
İşte o anlar:
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