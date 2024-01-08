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Tüm Şarkıları Yanlış Söylemeye Yemin Eden Kandıralı Ferdi, Mabel Matiz'e Kendi Şarkısının Doğrusunu Unutturdu

Tüm Şarkıları Yanlış Söylemeye Yemin Eden Kandıralı Ferdi, Mabel Matiz'e Kendi Şarkısının Doğrusunu Unutturdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 11:12

Sosyal medyada 'sıfır dil bilen adam' olarak esprileri döndürülen Kandıralı Ferdi'yi görmüşsünüzdür. Tüm şarkıları yanlış söylemesiyle meşhur kendisi. 😂 TikTok canlı yayınlarında istek parçaları seslendiren Ferdi Gülezen, Mabel Matiz'in bir şarkısını söyledi. Ama öyle bir söyledi ki doğrusunu Mabel Matiz'e bile unutturdu. 😂

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Kandıralı Ferdi'yi daha önce mutlaka görmüşsünüzdür.

Kandıralı Ferdi'yi daha önce mutlaka görmüşsünüzdür.

Hani şu gol attıktan sonra 'Aşkın olayım, seni benden natı natı natttı. Kalbin olayım...' şarkısını söylemesiyle gündem olmuştu.

Kandıralı Ferdi olarak tanıdığımız Ferdi Gülezen'in yanlış söylediği tek şarkı Aşkın Olayım değil elbette. Daha doğrusu, doğru söylediği bir şarkı yok. 😂

Kandıralı Ferdi olarak tanıdığımız Ferdi Gülezen'in yanlış söylediği tek şarkı Aşkın Olayım değil elbette. Daha doğrusu, doğru söylediği bir şarkı yok. 😂

Hatta Spotify, 'Kandıralı Ferdi'nin Söyleyemediği Şarkılar' adında bir dinleme listesi bile oluşturdu. Anlayacağınız bu söyleyemediği şarkılar epey popüler hale getirdi kendisini.

Doğrusunu söylese daha az zorlanacak eminiz ki. Fakat alıyor eline gitarını ve başlıyor mırıldanmaya. Sonunda hangi şarkıyı söyleyeceğini ise asla bilemiyorsunuz.

Doğrusunu söylese daha az zorlanacak eminiz ki. Fakat alıyor eline gitarını ve başlıyor mırıldanmaya. Sonunda hangi şarkıyı söyleyeceğini ise asla bilemiyorsunuz.

Şarkının sözlerini bilmese de melodiler konusunda son derece iyi. Kendisi TikTok'ta oldukça büyük bir kitleye sahip. Canlı yayınlarda istek parçalar gelmeye devam ediyor. O da başlıyor söylemeye, 'Sen iste sen üstüne gül koklamam. Yangındır yakındı kendisi yoklama'...

Sosyal medyada Kandıralı Ferdi'nin söylediği bir şarkı yeniden viral oldu. Yazılardan bakın bakalım anlayabilecek misiniz hangisi olduğunu....

Sosyal medyada Kandıralı Ferdi'nin söylediği bir şarkı yeniden viral oldu. Yazılardan bakın bakalım anlayabilecek misiniz hangisi olduğunu....

İpucu verelim, Mabel Matiz'in şarkısı. 😂

Daha fazla zorlamayalım sizi ve söyleyelim hangi şarkı olduğunu. Mabel'in en sevilen şarkılarından Öyle Kolaysa'yı söylüyor aslında.

Daha fazla zorlamayalım sizi ve söyleyelim hangi şarkı olduğunu. Mabel'in en sevilen şarkılarından Öyle Kolaysa'yı söylüyor aslında.

'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyim.

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"Bilişlerin" nereden geldiğini anlamayanlar için önce Kandıralı Ferdi yorumunu dinletelim size.

Doğrusunu unuttuysanız endişelenmeyin, şarkının esas sahibi de unuttu! 😂

Doğrusunu unuttuysanız endişelenmeyin, şarkının esas sahibi de unuttu! 😂

Mabel Matiz'e bile şarkının doğrusunu unutturan Kandıralı Ferdi'nin "Öyle Kolaysa" versiyonuna gelen diğer yorumlar ise görmeye değer.

Mabel Matiz'e bile şarkının doğrusunu unutturan Kandıralı Ferdi'nin "Öyle Kolaysa" versiyonuna gelen diğer yorumlar ise görmeye değer.

Mabel Matiz'in kayıtsız kalamadığına biz nasıl kalalım ama, değil mi?

Yaşadık be tamaam!!

Yaşadık be tamaam!!

Atanamamış Mabel Matiz. 😂

Atanamamış Mabel Matiz. 😂
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Diş hekimliğine devam edip şarkıcı olmasaydı Mabel Matiz. 😂

Diş hekimliğine devam edip şarkıcı olmasaydı Mabel Matiz. 😂

Başarabilir.

Başarabilir.

Kimse önüne geçemez.

Kimse önüne geçemez.

Yanlışı yanlışla kapatan harika biri. 😂

Yanlışı yanlışla kapatan harika biri. 😂

😂

😂
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Yok yok, şaşırtmıyor bizi.

Yok yok, şaşırtmıyor bizi.

Doğru yoldasın Kandıralı Ferdi. 😂

Doğru yoldasın Kandıralı Ferdi. 😂

Kesinlikle bir şeyler oldu ama...

Kesinlikle bir şeyler oldu ama...

Çizgisinden asla çıkmayan biri.

Çizgisinden asla çıkmayan biri.

Birinci kuralı, asla şarkıyı karıştırdığını belli etme!

Birinci kuralı, asla şarkıyı karıştırdığını belli etme!

Beni tittem bilişler...

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