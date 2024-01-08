Tüm Şarkıları Yanlış Söylemeye Yemin Eden Kandıralı Ferdi, Mabel Matiz'e Kendi Şarkısının Doğrusunu Unutturdu

Sosyal medyada 'sıfır dil bilen adam' olarak esprileri döndürülen Kandıralı Ferdi'yi görmüşsünüzdür. Tüm şarkıları yanlış söylemesiyle meşhur kendisi. 😂 TikTok canlı yayınlarında istek parçaları seslendiren Ferdi Gülezen, Mabel Matiz'in bir şarkısını söyledi. Ama öyle bir söyledi ki doğrusunu Mabel Matiz'e bile unutturdu. 😂