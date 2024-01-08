Tüm Şarkıları Yanlış Söylemeye Yemin Eden Kandıralı Ferdi, Mabel Matiz'e Kendi Şarkısının Doğrusunu Unutturdu
Tüm Şarkıları Yanlış Söylemeye Yemin Eden Kandıralı Ferdi, Mabel Matiz'e Kendi Şarkısının Doğrusunu Unutturdu
Sosyal medyada 'sıfır dil bilen adam' olarak esprileri döndürülen Kandıralı Ferdi'yi görmüşsünüzdür. Tüm şarkıları yanlış söylemesiyle meşhur kendisi. 😂 TikTok canlı yayınlarında istek parçaları seslendiren Ferdi Gülezen, Mabel Matiz'in bir şarkısını söyledi. Ama öyle bir söyledi ki doğrusunu Mabel Matiz'e bile unutturdu. 😂
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Kandıralı Ferdi'yi daha önce mutlaka görmüşsünüzdür.
Kandıralı Ferdi olarak tanıdığımız Ferdi Gülezen'in yanlış söylediği tek şarkı Aşkın Olayım değil elbette. Daha doğrusu, doğru söylediği bir şarkı yok. 😂
Doğrusunu söylese daha az zorlanacak eminiz ki. Fakat alıyor eline gitarını ve başlıyor mırıldanmaya. Sonunda hangi şarkıyı söyleyeceğini ise asla bilemiyorsunuz.
Sosyal medyada Kandıralı Ferdi'nin söylediği bir şarkı yeniden viral oldu. Yazılardan bakın bakalım anlayabilecek misiniz hangisi olduğunu....
Daha fazla zorlamayalım sizi ve söyleyelim hangi şarkı olduğunu. Mabel'in en sevilen şarkılarından Öyle Kolaysa'yı söylüyor aslında.
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"Bilişlerin" nereden geldiğini anlamayanlar için önce Kandıralı Ferdi yorumunu dinletelim size.
Doğrusunu unuttuysanız endişelenmeyin, şarkının esas sahibi de unuttu! 😂
Mabel Matiz'e bile şarkının doğrusunu unutturan Kandıralı Ferdi'nin "Öyle Kolaysa" versiyonuna gelen diğer yorumlar ise görmeye değer.
Yaşadık be tamaam!!
Atanamamış Mabel Matiz. 😂
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Diş hekimliğine devam edip şarkıcı olmasaydı Mabel Matiz. 😂
Başarabilir.
Kimse önüne geçemez.
Yanlışı yanlışla kapatan harika biri. 😂
😂
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Yok yok, şaşırtmıyor bizi.
Doğru yoldasın Kandıralı Ferdi. 😂
Kesinlikle bir şeyler oldu ama...
Çizgisinden asla çıkmayan biri.
Birinci kuralı, asla şarkıyı karıştırdığını belli etme!
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