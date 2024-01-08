AK Parti İBB Adayının Murat Kurum Olduğunu Duyan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Koştu
AK Parti İBB Adayının Murat Kurum Olduğunu Duyan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Koştu
2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti İBB başkan adayının kim olacağı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. Daha önce hem seçmenlerin, hem de yapay zekanın tahmin ettiği isimlerden Murat Kurum'un başkan adayı olduğu dün resmen açıklandı. Bunun üstüne şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada bir mesaj yayınladı.
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Türkiye 31 Mart 2024'de gireceği yerel seçimlere hazırlanıyor bildiğiniz gibi.
2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak kimi çıkartacağı bir süredir oldukça merak edilen konular arasındaydı.
İstanbul'un merakla beklenen adayı ise, daha önce seçmenlerin ve yapay zekanın da tahmin ettiği gibi Murat Kurum oldu.
İBB Başkan adayı olarak duyurulmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Murat Kurum, "Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!" yazmıştı.
Adayların açıklanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Sinan Akçıl'dan da mesaj geldi.
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Kurum ile birlikte olduğu pozları kolaj haline getiren Akçıl, "İstanbul'un geleceğine umutla baktığımız bir an." diyerek kendisini tebrik etti.
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