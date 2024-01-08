AK Parti İBB Adayının Murat Kurum Olduğunu Duyan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Koştu

2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti İBB başkan adayının kim olacağı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. Daha önce hem seçmenlerin, hem de yapay zekanın tahmin ettiği isimlerden Murat Kurum'un başkan adayı olduğu dün resmen açıklandı. Bunun üstüne şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada bir mesaj yayınladı.