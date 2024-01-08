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AK Parti İBB Adayının Murat Kurum Olduğunu Duyan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Koştu

AK Parti İBB Adayının Murat Kurum Olduğunu Duyan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Koştu

Sinan Akçıl Murat Kurum
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 08:50

2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti İBB başkan adayının kim olacağı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu. Daha önce hem seçmenlerin, hem de yapay zekanın tahmin ettiği isimlerden Murat Kurum'un başkan adayı olduğu dün resmen açıklandı. Bunun üstüne şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada bir mesaj yayınladı.

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Türkiye 31 Mart 2024'de gireceği yerel seçimlere hazırlanıyor bildiğiniz gibi.

Türkiye 31 Mart 2024'de gireceği yerel seçimlere hazırlanıyor bildiğiniz gibi.

Yapılan seçimin ardından yerel yönetimler belirlenecek.  Belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyat heyetleri için adayların açıklanması bekleniyordu.

2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak kimi çıkartacağı bir süredir oldukça merak edilen konular arasındaydı.

2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak kimi çıkartacağı bir süredir oldukça merak edilen konular arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 büyükşehir belediye başkanı adayını ve 15 ilin belediye başkanlığı adaylarını 7 Ocak Pazar günü açıkladı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler için tüm adaylar açıklanmış oldu.

İstanbul'un merakla beklenen adayı ise, daha önce seçmenlerin ve yapay zekanın da tahmin ettiği gibi Murat Kurum oldu.

İstanbul'un merakla beklenen adayı ise, daha önce seçmenlerin ve yapay zekanın da tahmin ettiği gibi Murat Kurum oldu.

Güncel olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olan Murat Kurum, 2018-2023 yılları aralığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapmıştı hatırlarsanız.

İBB Başkan adayı olarak duyurulmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Murat Kurum, "Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!" yazmıştı.

İBB Başkan adayı olarak duyurulmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Murat Kurum, "Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!" yazmıştı.

'İstanbul’u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye’den sonra Sadece İstanbul’a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!'

Adayların açıklanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Sinan Akçıl'dan da mesaj geldi.

Adayların açıklanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Sinan Akçıl'dan da mesaj geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yazdıklarıyla dikkatleri üstüne çeken Sinan Akçıl, Murat Kurum'un aday olmasının ardından bir mesaj yayınladı.

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Kurum ile birlikte olduğu pozları kolaj haline getiren Akçıl, "İstanbul'un geleceğine umutla baktığımız bir an." diyerek kendisini tebrik etti.

Kurum ile birlikte olduğu pozları kolaj haline getiren Akçıl, "İstanbul'un geleceğine umutla baktığımız bir an." diyerek kendisini tebrik etti.
twitter.com

'Çevremde de, dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun.'

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