Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Fatih Altaylı... Hangi 'Siyasi Duyumcular' Ters Köşe Oldu?
Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Fatih Altaylı... Hangi 'Siyasi Duyumcular' Ters Köşe Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Murat Kurum'u göstermesi sonrası 'AK Parti içerisinden kulis alan bazı gazeteciler ters köşe mi yapıldı?' sorusu akıllara geldi.
Adayın açıklanması öncesi gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Fatih Altaylı gibi isimlerin kulis tahminlerinde İstanbul adaylığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı gösterdikleri görülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Murat Kurum'un ismini açıkladı.
Kurum'un adı açıklanmadan önce bazı gazeteciler AK Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismini gündeme getirmişti.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de sunduğu Ana Haber programında, AK Parti içerisinden edindiği kulis bilgisini şu ifadelerle aktarmıştı, 'AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya olacak, Yerlikaya istemiyor ama emir demiri keser'
Gazeteci İsmail Saymaz ise duyumlarını şu ifadelerle aktarmıştı 'Bugünlerde Hangi AK Partiliye sorsam, güvendiğim kaynaklar, daha önce Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olacağını söyleyen kaynağım o zaman söyledim ve oldu şimdi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını söylüyor.'
Gazeteci Fatih Altaylı ise üç gün önce paylaştığı videoda Murat Kurum isminin gündemden düştüğünü dile getirerek, Ali Yerlikaya, Teyfik Göksu ve Ergün Turan arasında bir seçim yapılacağını aktarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz hafta aldıkları kulis bilgilerine göre aday tahmini yapan gazeteciler Barış Avşar, Nuray Babacan, Ahmet Hakan ve Adem Metan İse yazılarında Murat Kurum ismini öne çıkarmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda