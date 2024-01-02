İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rakibi Ali Yerlikaya mı Olacak? Gazeteci Altan Sancar'dan Dikkat Çeken Paylaşım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rakibi Ali Yerlikaya mı Olacak? Gazeteci Altan Sancar'dan Dikkat Çeken Paylaşım
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala iktidarın özellikle büyükşehirlerde göstereceği adaylar merak konusu olmaya devam ediyor.
Halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve önümüzdeki seçimlerde de İstanbul için yarışacağını açıklayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki rakibinin kim olacağı ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.
AK Parti-MHP ittifakının ortak adayı olması beklenen isimler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi isimler yer alıyor.
Son olarak gazeteci Altan Sancar'dan Yerlikaya'nın adaylığına dair iddiaları güçlendirecek bir çıkış geldi. Sancar, adaylık için adı geçen Ali Yerlikaya'nın AK Parti Genel Merkezi'e gittiğini söyledi.
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