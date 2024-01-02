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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rakibi Ali Yerlikaya mı Olacak? Gazeteci Altan Sancar'dan Dikkat Çeken Paylaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rakibi Ali Yerlikaya mı Olacak? Gazeteci Altan Sancar'dan Dikkat Çeken Paylaşım

AK Parti İBB Ali Yerlikaya
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 20:13

Gazeteci Altan Sancar, 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adaylığı için adı geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AK Parti Genel Merkezi'ndeki aday toplantısına katıldığını açıkladı.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala iktidarın özellikle büyükşehirlerde göstereceği adaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala iktidarın özellikle büyükşehirlerde göstereceği adaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

Halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve önümüzdeki seçimlerde de İstanbul için yarışacağını açıklayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki rakibinin kim olacağı ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

Halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve önümüzdeki seçimlerde de İstanbul için yarışacağını açıklayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki rakibinin kim olacağı ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

AK Parti-MHP ittifakının ortak adayı olması beklenen isimler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi isimler yer alıyor.

AK Parti-MHP ittifakının ortak adayı olması beklenen isimler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi isimler yer alıyor.

Son olarak gazeteci Altan Sancar'dan Yerlikaya'nın adaylığına dair iddiaları güçlendirecek bir çıkış geldi. Sancar, adaylık için adı geçen Ali Yerlikaya'nın AK Parti Genel Merkezi'e gittiğini söyledi.

Son olarak gazeteci Altan Sancar'dan Yerlikaya'nın adaylığına dair iddiaları güçlendirecek bir çıkış geldi. Sancar, adaylık için adı geçen Ali Yerlikaya'nın AK Parti Genel Merkezi'e gittiğini söyledi.

Genel merkezde yerel seçimlerde yarışacak adayların belirlenmesi için toplantı yapıldığını söyleyen Sancar, İstanbul adayı için Yerlikaya'yı işaret etti.

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