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Fatih Portakal Duyurdu: İşte AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları

Fatih Portakal Duyurdu: İşte AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları

AK Parti fatih portakal
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.01.2024 - 21:50

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’de sunduğu Ana Haber’de herkesin merak ettiği bir konudaki kulis bilgilerini paylaştı. 

Portakal, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday olarak çıkaracağı Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını duyurdu. 

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2024 yılının gelmesiyle birlikte 31 Mart seçimlerinin de havasına yavaş yavaş girilmeye başlandı.

2024 yılının gelmesiyle birlikte 31 Mart seçimlerinin de havasına yavaş yavaş girilmeye başlandı.

CHP’nin birçok ilde adayları belli olurken AK Parti’de önümüzdeki hafta tüm adayların netleşmesi bekleniyor.

CHP’nin birçok ilde adayları belli olurken AK Parti’de önümüzdeki hafta tüm adayların netleşmesi bekleniyor.

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti’nin adayları hakkında aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti’nin adayları hakkında aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

İşte Fatih Portakal’ın açıkladığı, AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları…

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