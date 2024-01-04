Fatih Portakal Duyurdu: İşte AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları
Fatih Portakal Duyurdu: İşte AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları
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2024 yılının gelmesiyle birlikte 31 Mart seçimlerinin de havasına yavaş yavaş girilmeye başlandı.
CHP’nin birçok ilde adayları belli olurken AK Parti’de önümüzdeki hafta tüm adayların netleşmesi bekleniyor.
Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti’nin adayları hakkında aldığı kulis bilgilerini paylaştı.
İşte Fatih Portakal’ın açıkladığı, AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları…
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