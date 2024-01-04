Fatih Portakal Duyurdu: İşte AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’de sunduğu Ana Haber’de herkesin merak ettiği bir konudaki kulis bilgilerini paylaştı.

Portakal, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday olarak çıkaracağı Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını duyurdu.