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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçim Mesajları: AK Parti'nin Ankara ve İstanbul Adayı İçin Tarih Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçim Mesajları: AK Parti'nin Ankara ve İstanbul Adayı İçin Tarih Geldi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 16:02 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayının pazar günü açıklanacağını söyledi. Erdoğan Ankara adayının ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda duyurulacağını söyledi.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda duyurulacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir ve yerel yönetim seçimlerindeki partimizin kazanma azminin simgesi olacak."

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir ve yerel yönetim seçimlerindeki partimizin kazanma azminin simgesi olacak."
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Erkin esenn

Ülkenin suyunu sıkmış yerle bir etmiş hala nasıl çıkabiliyor, nasıl bi yüzsüzlük utanmazlık bu anlaşılmıyor, ümmet de hala bundan ne bekliyor nasıl buna güve... Devamını Gör

Hakan sevgi

İstediği adayı açıklasın İstanbul başkanımız İmamogluna mühürlüdur. Çok çetin bir seçime giriyor Allah yardımcısı olsun

paranoid

Ali Yerlikaya İstanbul, Damat Bayraktar Ankara..ya da tam tersi..Murat Kurum yedekte..