Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Üç Aşamada Almanya'ya Göç: Sıkı Kuralların Çoğu Esnetildi

Üç Aşamada Almanya'ya Göç: Sıkı Kuralların Çoğu Esnetildi

Almanya
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 15:00

Almanya'nın devreye aldığı yeni göç planında ikinci ve üçüncü aşamalar da devreye giriyor. 

Peki Almanya'ya göç etmeyi kolaylaştıracak ve iş bulma imkanlarını daha rahat ettirecek yeni düzenlemeler neleri kapsıyor? 

Detayları için buyrunuz ⬇️

İçeriğin Devamı Aşağıda

Almanya iş gücü açığını kapatmak için yeni göç yasasınındaki ilk aşamayı 18 Kasım 2023 yılında yürürlüğe almıştı. Nitelikli İş Gücü Yasası ile birlikte Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyenler için Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelme şartı kaldırılmıştı. Bir başka deyişle Türk vatandaşları için de bu noktada bir fırsat doğmuştu.

Almanya iş gücü açığını kapatmak için yeni göç yasasınındaki ilk aşamayı 18 Kasım 2023 yılında yürürlüğe almıştı. Nitelikli İş Gücü Yasası ile birlikte Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyenler için Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelme şartı kaldırılmıştı. Bir başka deyişle Türk vatandaşları için de bu noktada bir fırsat doğmuştu.

Yeni göç yasası ayrıca Almanca bilme zorunluluğunu kaldırmış, başvurulan işlerdeki maaş sınırlarına da düzenleme getirmişti.

Yeni göç yasası ayrıca Almanca bilme zorunluluğunu kaldırmış, başvurulan işlerdeki maaş sınırlarına da düzenleme getirmişti.

Yeni yasayla ayrıca Almanya'da kalifiye iş gücünün düşük olduğu mesleklerin türleri de artırıldı ve yalnızca eğitim alınan alanda çalışma zorunluluğu devre dışı kaldı.

Haber Global'in aktardığına göre, yeni yılın başlamasıyla birlikte Almanya Nitelikli Göç Yasası'nın ikinci ve üçüncü etapları da devreye giriyor.

Haber Global'in aktardığına göre, yeni yılın başlamasıyla birlikte Almanya Nitelikli Göç Yasası'nın ikinci ve üçüncü etapları da devreye giriyor.

Kaynak...

Yeni düzenleme, Almanya'da iş bulmak için ciddi bir bürokratik engel olan diplomaların tanınması koşulunu ortadan kaldırıyor.

Yeni düzenleme, Almanya'da iş bulmak için ciddi bir bürokratik engel olan diplomaların tanınması koşulunu ortadan kaldırıyor.

Bir kişi eğer çalıştığı alanda kalifiye ise diploma şartı aranmayacak. Mesleki sertifikası olanlar ve meslek yüksek okulu diploması sahipleri de denklik dışında olacak. Söz konusu şartlar bilişim mezunları için de geçerli.

Bir kişi eğer çalıştığı alanda kalifiye ise diploma şartı aranmayacak. Mesleki sertifikası olanlar ve meslek yüksek okulu diploması sahipleri de denklik dışında olacak. Söz konusu şartlar bilişim mezunları için de geçerli.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sürecin üçüncü ve son aşaması ise 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek puan bazlı 'Fırsat Kartı' sistemi.

Sürecin üçüncü ve son aşaması ise 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek puan bazlı 'Fırsat Kartı' sistemi.

Fırsat Kart ile kalifiye iç gücüne sahip olanlar 1 yıllığına iş aramak için Almanya'ya gidebilecekler. Ancak Fırsat Kart sahibi olmak isteyenler Almanya'daki masraflarını karşılayabileceklerini ispat etmek zorunda.

Fırsat Kart ile kalifiye iç gücüne sahip olanlar 1 yıllığına iş aramak için Almanya'ya gidebilecekler. Ancak Fırsat Kart sahibi olmak isteyenler Almanya'daki masraflarını karşılayabileceklerini ispat etmek zorunda.

Fırsat Kart ile haftada 20 saat çalışmak mümkün olabilirken, kalıcı iş bulunması durumunda sürenin uzatılması da mümkün oluyor.  

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara ⬇️

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?