Üç Aşamada Almanya'ya Göç: Sıkı Kuralların Çoğu Esnetildi
Üç Aşamada Almanya'ya Göç: Sıkı Kuralların Çoğu Esnetildi
Almanya'nın devreye aldığı yeni göç planında ikinci ve üçüncü aşamalar da devreye giriyor.
Peki Almanya'ya göç etmeyi kolaylaştıracak ve iş bulma imkanlarını daha rahat ettirecek yeni düzenlemeler neleri kapsıyor?
Detayları için buyrunuz ⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Almanya iş gücü açığını kapatmak için yeni göç yasasınındaki ilk aşamayı 18 Kasım 2023 yılında yürürlüğe almıştı. Nitelikli İş Gücü Yasası ile birlikte Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyenler için Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelme şartı kaldırılmıştı. Bir başka deyişle Türk vatandaşları için de bu noktada bir fırsat doğmuştu.
Yeni göç yasası ayrıca Almanca bilme zorunluluğunu kaldırmış, başvurulan işlerdeki maaş sınırlarına da düzenleme getirmişti.
Haber Global'in aktardığına göre, yeni yılın başlamasıyla birlikte Almanya Nitelikli Göç Yasası'nın ikinci ve üçüncü etapları da devreye giriyor.
Yeni düzenleme, Almanya'da iş bulmak için ciddi bir bürokratik engel olan diplomaların tanınması koşulunu ortadan kaldırıyor.
Bir kişi eğer çalıştığı alanda kalifiye ise diploma şartı aranmayacak. Mesleki sertifikası olanlar ve meslek yüksek okulu diploması sahipleri de denklik dışında olacak. Söz konusu şartlar bilişim mezunları için de geçerli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sürecin üçüncü ve son aşaması ise 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek puan bazlı 'Fırsat Kartı' sistemi.
Fırsat Kart ile kalifiye iç gücüne sahip olanlar 1 yıllığına iş aramak için Almanya'ya gidebilecekler. Ancak Fırsat Kart sahibi olmak isteyenler Almanya'daki masraflarını karşılayabileceklerini ispat etmek zorunda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda