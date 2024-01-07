Murat Kurum'dan İstanbul Adaylığı Sonrası İlk Açıklama: 'İstanbul'un 5 Yıllık Fetret Dönemini Bitireceğiz'

İnşallah 31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak. İstanbul’da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul’da olayım demek yok. İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. İstanbul’un yarınları için hareket ederken, kadınlarla ve gençlerimizle çalışacağız.

Biz keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım. Ve İstanbul’da hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacak.

Birlikte İstanbul diyeceğiz, İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla İstanbul’un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Ve hep birlikte İstanbul’u yeniden ayağa kaldıracağız.'