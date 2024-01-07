Murat Kurum'dan İstanbul Adaylığı Sonrası İlk Açıklama: 'İstanbul'un 5 Yıllık Fetret Dönemini Bitireceğiz'
AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ismi açıklanan Murat Kurum, adaylığı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'na atıfta bulunarak, 'İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz' dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11'i büyükşehir olmak üzere 26 şehrin belediye başkanı adayını açıkladı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ise Murat Kurum oldu. Kurum adaylığının açıklaması sonrası İmamoğlu yönetimine atıfta bulunarak 'İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz' dedi.
'İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız.' diyen Kurum, İstanbul için 100 günlük ve 1 yıllık acil eylem planı hazırladıklarını söyledi.
Kurum'un açıklamalarının satırbaşları şu şekilde: 'Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz. Herkesin huzur içerisnde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul arzurluyoruz. Şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul’u, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız. Ve hep birlikte, İstanbul’un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz.
Ülkeme daima hizmet ettim. Bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ’de ve Emlak Konut’ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde Anadolu ve İstanbul’un dörtbir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık.
'Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik'
Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek sevda ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük, ondan öğrendik. 94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde, ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekimizle hep birlikte İstanbul’da çok şehir değiştireceğiz. İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakimiz bellidir. Bizim rakibimiz, İstanbul’a karşı ilgisizliktir.
'31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek'
İnşallah 31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak. İstanbul’da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul’da olayım demek yok. İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. İstanbul’un yarınları için hareket ederken, kadınlarla ve gençlerimizle çalışacağız.
Biz keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım. Ve İstanbul’da hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacak.
Birlikte İstanbul diyeceğiz, İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla İstanbul’un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Ve hep birlikte İstanbul’u yeniden ayağa kaldıracağız.'