2000'li Yılların Yakışıklı Prensi Gökhan Özen'in Yüzündeki Değişim Dikkatlerden Kaçmadı: Estetik mi?
2000'li Yılların Yakışıklı Prensi Gökhan Özen'in Yüzündeki Değişim Dikkatlerden Kaçmadı: Estetik mi?
Her ne kadar 2000'li yıllar denilince aklımıza birçok ünlü isim gelse de Gökhan Özen bu isimlerin en popülerlerinden birisiydi. 'Aramazsan Arama' şarkısıyla akıllarımıza kazınan Özen, uzun bir süre Amerika'da sürdürmüştü hayatını. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı!
Yakışıklı prens Gökhan Özen, yüzündeki değişimin sebebini de açıkladı.
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Gökhan Özen, 2000'li yılların en popüler isimlerinden hiç şüphesiz.
"Duman Gözlüm", "Aramazsan Arama" gibi şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Özen, Civciv albümüyle damgasını vurmuştu müzik sektörüne.
Gökhan Özen, Türkiye'de popülerliğini bir kenara bırakıp, yaklaşık 7 yıl önce Amerika'ya yerleşmişti.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, yeni projelere başladı bile.
7 yıl aranın ardından Türkiye'e dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.
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Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı ama görüntüye de yansıdı"
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