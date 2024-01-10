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2000'li Yılların Yakışıklı Prensi Gökhan Özen'in Yüzündeki Değişim Dikkatlerden Kaçmadı: Estetik mi?

2000'li Yılların Yakışıklı Prensi Gökhan Özen'in Yüzündeki Değişim Dikkatlerden Kaçmadı: Estetik mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 13:22

Her ne kadar 2000'li yıllar denilince aklımıza birçok ünlü isim gelse de Gökhan Özen bu isimlerin en popülerlerinden birisiydi. 'Aramazsan Arama' şarkısıyla akıllarımıza kazınan Özen, uzun bir süre Amerika'da sürdürmüştü hayatını. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı!

Yakışıklı prens Gökhan Özen, yüzündeki değişimin sebebini de açıkladı.

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Gökhan Özen, 2000'li yılların en popüler isimlerinden hiç şüphesiz.

Gökhan Özen, 2000'li yılların en popüler isimlerinden hiç şüphesiz.

Yakışıklı Prens diye yıllardır andığımız Gökhan Özen, şarkılarıyla bir neslin hafızasına kazınmıştı. Daha doğrusu, 2000 jenerasyonunun en popüler ismi olunca, günümüzde hala unutulmuş değil.

"Duman Gözlüm", "Aramazsan Arama" gibi şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Özen, Civciv albümüyle damgasını vurmuştu müzik sektörüne.

"Duman Gözlüm", "Aramazsan Arama" gibi şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Özen, Civciv albümüyle damgasını vurmuştu müzik sektörüne.

2001 yılında ilk albümünü yayınlanan Gökhan Özen, aslında radyo programcılığı yaparak başlamıştı kariyerine. Daha sonra müzik sektörüne adım atan ünlü isim, hafızalarımıza kazınan sözlere de imza atmış oldu.

Gökhan Özen, Türkiye'de popülerliğini bir kenara bırakıp, yaklaşık 7 yıl önce Amerika'ya yerleşmişti.

Gökhan Özen, Türkiye'de popülerliğini bir kenara bırakıp, yaklaşık 7 yıl önce Amerika'ya yerleşmişti.

Los Angeles'da hayatını sürdüren Özen, 'Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin' açıklamasında bulunmuştu. 

Öte yandan kalp krizi geçirdiği haberini duyuran Özen, hayranlarını ise endişelendirmişti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, yeni projelere başladı bile.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, yeni projelere başladı bile.

En Son Haber'in aktardığına göre Gökhan Özen, dün akşam düzenlenen Kolpaçina 4 filminin galasına katıldı. Gala için Las Vegas'dan geldiğini belirten Özen, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

7 yıl aranın ardından Türkiye'e dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

7 yıl aranın ardından Türkiye'e dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Snob Magazin'in görsellerine göre, Özen'in yüzündeki değişim ise oldukça dikkat çekiciydi. 

Gökhan Özen, değişimi hakkında sorulan soruları yanıtsız bırakmadı. Özen, değişiminin estetik olmadığını belirterek bir operasyon geçirdiğini ekledi.

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Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı ama görüntüye de yansıdı"

Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı ama görüntüye de yansıdı"

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