2000'li Yılların Yakışıklı Prensi Gökhan Özen'in Yüzündeki Değişim Dikkatlerden Kaçmadı: Estetik mi?

Her ne kadar 2000'li yıllar denilince aklımıza birçok ünlü isim gelse de Gökhan Özen bu isimlerin en popülerlerinden birisiydi. 'Aramazsan Arama' şarkısıyla akıllarımıza kazınan Özen, uzun bir süre Amerika'da sürdürmüştü hayatını. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı!

Yakışıklı prens Gökhan Özen, yüzündeki değişimin sebebini de açıkladı.