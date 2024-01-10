Dilan Polat'ı Ti'ye Alanlar Kervanına Ünlü Oyuncular Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen da Dahil Oldu
Dilan Polat'ı Ti'ye Alanlar Kervanına Ünlü Oyuncular Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen da Dahil Oldu
Kaynak: https://www.haberturk.com/murat-cemci...
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Dilan Polat olayından sonra güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenleri ise sosyal medyanın diline düştü. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, fenomenleri ti'ye alanlar kervanına son olarak Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen dahil oldu!
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Dilan Polat, sosyal medya hesabından lüks hayatını adeta halkın gözüne sokmaktan hiçbir zaman geri durmadı biliyorsunuz ki.
Güzellik merkezlerinin MASAK incelemesine girmesi üzerine haklarında soruşturma başlatılan Polatlar, son olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla birlikte özellikle güzellik merkezi sahibi fenomenler mercik altına alındı.
Güzellik merkezi açarak köşeyi dönenleri ti'ye alanlar kervanına ise son olarak Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen dahil oldu.
"Arkadaşız" diyen ünlü oyuncular, muhabirlerle ettikleri sohbette güzellik merkezi sahibi fenomenleri de ti'ye aldı.
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Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız." diyerek sözlerine başladı!
Yasemin Kay Allen'ın yeni yıldan 'güzel bir cilt' istemesi de bu röportajın tuzu biberi oldu! 😂
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Adem ceylan erkek polatlara konuşan yüzüme konuşsun engelliyorum seni yaz yüzüne konuşayim erkek seni