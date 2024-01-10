Dilan Polat'ı Ti'ye Alanlar Kervanına Ünlü Oyuncular Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen da Dahil Oldu

İlk olarak bütün mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat, gözaltına alındı. Daha sonra beraberlerindeki diğer kişilerle birlikte tutuklanarak gözaltına alındılar.

Polatların davasında yaşanan her gelişmeye ise yakından tanıklık ettik. Polatların lüks araçlarının emniyete tahsis edilmesinden tutun da, Dilan Polat'ın hastane ziyaretlerine, son yaşanan süreçler hakkında da bir bilgiye sahibiz.