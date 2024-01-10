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Dilan Polat'ı Ti'ye Alanlar Kervanına Ünlü Oyuncular Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen da Dahil Oldu

Dilan Polat'ı Ti'ye Alanlar Kervanına Ünlü Oyuncular Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen da Dahil Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 12:11

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Dilan Polat olayından sonra güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenleri ise sosyal medyanın diline düştü. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, fenomenleri ti'ye alanlar kervanına son olarak Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen dahil oldu!

Kaynak: https://www.haberturk.com/murat-cemci...
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Dilan Polat, sosyal medya hesabından lüks hayatını adeta halkın gözüne sokmaktan hiçbir zaman geri durmadı biliyorsunuz ki.

Dilan Polat, sosyal medya hesabından lüks hayatını adeta halkın gözüne sokmaktan hiçbir zaman geri durmadı biliyorsunuz ki.

Eşi Engin Polat'ın kendisini güllere boğması mı dersiniz, lüks arabalar mı, altın tozlu kahveler mi...Lüks hayata dair ne varsa Dilan ve Engin Polat'ta mevcuttu hepsi. 

Bütün bu lüks hayatın çöküşüne ise yakından tanıklık ettik.

Güzellik merkezlerinin MASAK incelemesine girmesi üzerine haklarında soruşturma başlatılan Polatlar, son olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güzellik merkezlerinin MASAK incelemesine girmesi üzerine haklarında soruşturma başlatılan Polatlar, son olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk olarak bütün mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat, gözaltına alındı. Daha sonra beraberlerindeki diğer kişilerle birlikte tutuklanarak gözaltına alındılar. 

Polatların davasında yaşanan her gelişmeye ise yakından tanıklık ettik. Polatların lüks araçlarının emniyete tahsis edilmesinden tutun da, Dilan Polat'ın hastane ziyaretlerine, son yaşanan süreçler hakkında da bir bilgiye sahibiz.

Öte yandan Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla birlikte özellikle güzellik merkezi sahibi fenomenler mercik altına alındı.

Öte yandan Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla birlikte özellikle güzellik merkezi sahibi fenomenler mercik altına alındı.

Lüks hayatlarını doya doya paylaşan fenomenlerin bu denli lüks hayatlarını yalnızca sosyal medya üzerinden mi kazandıkları merak konusu oldu bu süreçte. Tabii fenomenler de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı!

Fenomenler hakkında videolar mı çekilmedi, şarkılar mı söylenmedi...

Güzellik merkezi açarak köşeyi dönenleri ti'ye alanlar kervanına ise son olarak Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen dahil oldu.

Güzellik merkezi açarak köşeyi dönenleri ti'ye alanlar kervanına ise son olarak Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen dahil oldu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen Etiler'de objektiflere yakalandı. İki yakın arkadaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Arkadaşız" diyen ünlü oyuncular, muhabirlerle ettikleri sohbette güzellik merkezi sahibi fenomenleri de ti'ye aldı.

"Arkadaşız" diyen ünlü oyuncular, muhabirlerle ettikleri sohbette güzellik merkezi sahibi fenomenleri de ti'ye aldı.
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Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız." diyerek sözlerine başladı!

Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız." diyerek sözlerine başladı!

'Yakışmaz mı, olmaz mı yani?' diyen Murat Cemcir, sözlerine 'İlk olarak Etiler'de, daha sonra da Gürcistan'da açacağız' diyerek devam etti.

Yasemin Kay Allen'ın yeni yıldan 'güzel bir cilt' istemesi de bu röportajın tuzu biberi oldu! 😂

Yasemin Kay Allen'ın yeni yıldan 'güzel bir cilt' istemesi de bu röportajın tuzu biberi oldu! 😂

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