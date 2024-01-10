Dilan Polat Cezaevinde Değil Hastanedeymiş: Fatih Portakal'dan "Birileri Yardım mı Ediyor?" Tepkisi!
Dilan Polat Cezaevinde Değil Hastanedeymiş: Fatih Portakal'dan "Birileri Yardım mı Ediyor?" Tepkisi!
Vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlamalardan tutuklanan Dilan Polat 'ın cezaevine uyum sağlamakta güçlük çektiği, sonrasında da psikolojik sorunlar yaşadığı açıklanmıştı. Gazeteci Fatih Portakal, Dilan Polat'ın 11 gündür Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatırılmasına tepki gösterdi.
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Twitter, Instagram, TikTok... Tüm sosyal medya aylardır Dilan Polat ve Engin Polat olaylarıyla çalkalanıyor.
Şaşalı hayatlarını sürekli paylaşan Dilan Polat ve eşi 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanmalarının üzerinden aylar geçti ancak ikili hakkında yeni haberlerin ardı arkası kesilmedi. Polatların yakın arkadaşları ve avukatları sürekli farklı bir haberle karşımıza çıktı.
4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı ortaya çıkan Dilan Polat’ın cezaevi ortamına uyum sağlama sorunu yaşadığı haberlerini almıştık.
Detaylı tetkikler yapıldıktan sonra yeniden Silivri’ye götürüldüğü söylenen Dilan Polat'ın cezaevine dönmediği 11 gündür hastanede yattığı ortaya çıktı.
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Magazin gündemine damga vuran açıklamlarda bulunan avukat Hüseyin Kaya, konuyla ilgili "Bazıları fazla dozajlı onlar ayarlandı. 1-2 ilaç eksiltildi, 1-2 ilaç eklendi. Şuan çok iyi olduğu için Silivri Cezaevine gönderildi" demişti.
Sözcü Tv'ye geçen Fatih Portakal yılbaşını çocuklarıyla geçirdiği de öne sürülen Dilan Polat hakkında sert çıkışlarda bulundu.
Gelişmelere ses yükselten Portakal, "Bir yolunu bulmuş ki oraya gitmiş. Birileri yardım mı ediyor?" diye üzerine basa basa sordu.
Portakal aynı zamanda "Dilan Polat'ın savcısı vardı. Hakimler ve Savcılar Kurulu eski Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma başlattı. Gökalp bey Erzurum'a gönderilmişti. Neden HSK bir soruşturma açtı derseniz, Gökalp Kökçü Whatsapp ağı kurup bilgi sızdırmakla suçlanıyor." dedi.
"Ayrıca FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararından dolayı Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma açılmasına karar verildi."
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Bu karı bı seneye kalmaz çıkar abi, tek hasta,tek mahkum tek ana kendisi