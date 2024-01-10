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Dilan Polat Cezaevinde Değil Hastanedeymiş: Fatih Portakal'dan "Birileri Yardım mı Ediyor?" Tepkisi!

Dilan Polat Cezaevinde Değil Hastanedeymiş: Fatih Portakal'dan "Birileri Yardım mı Ediyor?" Tepkisi!

fatih portakal Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.01.2024 - 11:47

Vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlamalardan tutuklanan Dilan Polat 'ın cezaevine uyum sağlamakta güçlük çektiği, sonrasında da psikolojik sorunlar yaşadığı açıklanmıştı. Gazeteci Fatih Portakal, Dilan Polat'ın 11 gündür Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatırılmasına tepki gösterdi.

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Twitter, Instagram, TikTok... Tüm sosyal medya aylardır Dilan Polat ve Engin Polat olaylarıyla çalkalanıyor.

Twitter, Instagram, TikTok... Tüm sosyal medya aylardır Dilan Polat ve Engin Polat olaylarıyla çalkalanıyor.

1 Kasım'da gözaltına alınan fenomen çift 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Şaşalı hayatlarını sürekli paylaşan Dilan Polat ve eşi 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şaşalı hayatlarını sürekli paylaşan Dilan Polat ve eşi 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polat çiftinin yanında Sıla Doğu, Can Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat gibi aile yakınları da tutuklandı.

Tutuklanmalarının üzerinden aylar geçti ancak ikili hakkında yeni haberlerin ardı arkası kesilmedi. Polatların yakın arkadaşları ve avukatları sürekli farklı bir haberle karşımıza çıktı.

Tutuklanmalarının üzerinden aylar geçti ancak ikili hakkında yeni haberlerin ardı arkası kesilmedi. Polatların yakın arkadaşları ve avukatları sürekli farklı bir haberle karşımıza çıktı.

4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı ortaya çıkan Dilan Polat’ın cezaevi ortamına uyum sağlama sorunu yaşadığı haberlerini almıştık.

4 yıldır antidepresan ilaçları kullandığı ortaya çıkan Dilan Polat’ın cezaevi ortamına uyum sağlama sorunu yaşadığı haberlerini almıştık.

Fenomen isim ilaçları bittiği için 29 Aralık günü İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini duymuştuk.

Detaylı tetkikler yapıldıktan sonra yeniden Silivri’ye götürüldüğü söylenen Dilan Polat'ın cezaevine dönmediği 11 gündür hastanede yattığı ortaya çıktı.

Detaylı tetkikler yapıldıktan sonra yeniden Silivri’ye götürüldüğü söylenen Dilan Polat'ın cezaevine dönmediği 11 gündür hastanede yattığı ortaya çıktı.
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Magazin gündemine damga vuran açıklamlarda bulunan avukat Hüseyin Kaya, konuyla ilgili "Bazıları fazla dozajlı onlar ayarlandı. 1-2 ilaç eksiltildi, 1-2 ilaç eklendi. Şuan çok iyi olduğu için Silivri Cezaevine gönderildi" demişti.

Magazin gündemine damga vuran açıklamlarda bulunan avukat Hüseyin Kaya, konuyla ilgili "Bazıları fazla dozajlı onlar ayarlandı. 1-2 ilaç eksiltildi, 1-2 ilaç eklendi. Şuan çok iyi olduğu için Silivri Cezaevine gönderildi" demişti.

Sözcü Tv'ye geçen Fatih Portakal yılbaşını çocuklarıyla geçirdiği de öne sürülen Dilan Polat hakkında sert çıkışlarda bulundu.

Sözcü Tv'ye geçen Fatih Portakal yılbaşını çocuklarıyla geçirdiği de öne sürülen Dilan Polat hakkında sert çıkışlarda bulundu.

Gelişmelere ses yükselten Portakal, "Bir yolunu bulmuş ki oraya gitmiş. Birileri yardım mı ediyor?" diye üzerine basa basa sordu.

Gelişmelere ses yükselten Portakal, "Bir yolunu bulmuş ki oraya gitmiş. Birileri yardım mı ediyor?" diye üzerine basa basa sordu.

Portakal aynı zamanda "Dilan Polat'ın savcısı vardı. Hakimler ve Savcılar Kurulu eski Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma başlattı. Gökalp bey Erzurum'a gönderilmişti. Neden HSK bir soruşturma açtı derseniz, Gökalp Kökçü Whatsapp ağı kurup bilgi sızdırmakla suçlanıyor." dedi.

Portakal aynı zamanda "Dilan Polat'ın savcısı vardı. Hakimler ve Savcılar Kurulu eski Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma başlattı. Gökalp bey Erzurum'a gönderilmişti. Neden HSK bir soruşturma açtı derseniz, Gökalp Kökçü Whatsapp ağı kurup bilgi sızdırmakla suçlanıyor." dedi.

"Ayrıca FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararından dolayı Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma açılmasına karar verildi."

"Ayrıca FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararından dolayı Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma açılmasına karar verildi."

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mamamia

Bu karı bı seneye kalmaz çıkar abi, tek hasta,tek mahkum tek ana kendisi