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Dilan Polat'ın Kremlerinin Kamyonlarla Bal Ormanına Döküldüğü İddiası Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Dilan Polat'ın Kremlerinin Kamyonlarla Bal Ormanına Döküldüğü İddiası Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.01.2024 - 10:56

Aylardır gündemimizi meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre birçok sektöre adım atmış fenomen çiftin satışını yaptığı kremlerin Lüleburgaz’da bulunan bir bal ormanına döküldüğü öne sürüldü. Hürriyet’in haberine göre; köy halkı, arıların zehirlenmesi ve bölgedeki suların kirletilmesiyle karşıya karşıya CİMER’e şikayette bulundu.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/di...
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Lüks hayatlarını her fırsatta sosyal medyadan gözümüze sokan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki olaylar bitmek tükenmek bilmiyor.

Lüks hayatlarını her fırsatta sosyal medyadan gözümüze sokan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki olaylar bitmek tükenmek bilmiyor.

MASAK radarına takıldıktan sonra mal varlıklarına el konulan Polat ailesi 1 Kasım gecesi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki çapraz sorgulamanın ardından aralarında fenomen ikilinin de yer aldığı 12 kişi 4 Kasım’da tutuklandı.

Cezaevine gönderilen kişilere ait 27 şirkete de kayyım ataması yapılmıştı. Fenomen ikili güzellik merkezlerinden otomotive, mücevherden e-ticarete birçok sektörde iş yapıyordu.

Cezaevine gönderilen kişilere ait 27 şirkete de kayyım ataması yapılmıştı. Fenomen ikili güzellik merkezlerinden otomotive, mücevherden e-ticarete birçok sektörde iş yapıyordu.

E-ticarette birçok mağazaya sahip olduklarını bildiğimiz çiftin en popüler markalarından biri de kozmetik üzerine olan Rise&Shine idi. El ve yüz kremlerinin, roll-on’ların, deodorantların, saç bakım ürünlerinin yani kısacası güzellik denildiğinde akla gelen her tür ürünün satıldığı bu şirket hakkında çeşitli iddialar  ortaya atılmıştı.

Ünlülerin avukatı olarak tanıdığımız Feyza Altun Rise&Shine markasının ürünlerinin “fason” olarak üretildiğini iddia ettikten sonra markanın klinik kısmının kapatıldığını duyurmuştu.

Ünlülerin avukatı olarak tanıdığımız Feyza Altun Rise&Shine markasının ürünlerinin “fason” olarak üretildiğini iddia ettikten sonra markanın klinik kısmının kapatıldığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından “Üzgünüm sevgili tüketiciler Dilan Polatlandınız” ifadelerini kullanarak ürün satışının hem internet üzerinde hem de yüz yüze olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Haklarında 5 ayrı suçlama bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yine yeniden “bu kadarı da olmaz” dedirten bir olay yaşandı.

Haklarında 5 ayrı suçlama bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yine yeniden “bu kadarı da olmaz” dedirten bir olay yaşandı.

Lüleburgaz’da Eskitaşlı ve Turgutbey adlı iki köyün ortasındaki ormanlık alana dökülen kimyasal madde köy halkını harekete geçirdi. Dökülen sıvı krem üzerine köylülerin Lüleburgaz Kaymakamlığı ve jandarma komutanlığına 17 Kasım 2023 tarihinde CİMER’e şikâyet dilekçesi verdikleri ortaya çıktı.

CİMER ve jandarmaya gönderilen söz konusu dilekçede ise şu ifadelere yer verildi:

CİMER ve jandarmaya gönderilen söz konusu dilekçede ise şu ifadelere yer verildi:

 “Ormanlık alanda kekikle beslenen arıların mide bulandırıcı kimyasal kokular ile zehirlenmesini, çevrenin kirletilmesini istemiyoruz. Atıklar acilen kaldırılmazsa yeraltı sularını ve yanındaki Tatarköy Göleti sularını kirletecek. Acilen kaldırılmalı. Dökenlerin yakalanması ve gerekli cezanın verilmesini de saygılarımla arz ederiz”

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Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilen konu üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı kontrollerde bulunup cumhuriyet savcısından gelen talimatla adli tahkikat başlattı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilen konu üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı kontrollerde bulunup cumhuriyet savcısından gelen talimatla adli tahkikat başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 25 Aralık günü iki köyün ortasına dökülen atığın bulunduğu yerin arıların yetiştiği ormanlık bir bölge olduğunun altını çizdi. Maddenin bertaraf edilmesi ve oraya döken kişi veya kişilerin tespiti için Kırklareli Jandarma Komutanlığı’na, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve Lüleburgaz Kaymakamlığı’na yazı yazıldığı ifade edildi.

Turgutbey köyünde yaşayan Kenan Gören adlı bir vatandaş konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Turgutbey köyünde yaşayan Kenan Gören adlı bir vatandaş konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

'Analiz neticesinde bu sıvının krem ham maddesi olduğunu söylediler. O günlerde Dilan Polat tutuklanmış ve sorguya alınmıştı. Onların kremlerinin de Bulgaristan’dan getirildiği ortaya çıkmıştı. Biz de köyümüze dökülen bu sıvıların Bulgaristan’dan onlar için getirilmiş ham maddeler olduğunu tahmin ediyoruz.Çünkü Lüleburgaz çevresinde kimya fabrikaları var, muhtemelen oralara getirilmiş, tutuklamalar, soruşturmalar başlayınca panikleyip bal ormanımıza dökülmüş, diye düşünüyoruz...'

“Kasımda şikâyet ettik, hâlâ atıkların kaldırılmasını bekliyoruz."

“Kasımda şikâyet ettik, hâlâ atıkların kaldırılmasını bekliyoruz."

'Geçimimizi tarım, hayvancılık ve arıcılıkla sağlıyoruz. Arılarımız şimdi uykuda ama göletimize bu sıvının sızmasından; hayvanlarımızın bu sıvıyı yalamasından endişeliyiz. En büyük endişemiz ise kremlerin döküldüğü yerin yakınındaki Tatarköy Göleti’ne karışarak, suyumuzu ve buradan suladığımız arazilerimizi kirletmesi...'

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