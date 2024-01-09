Dilan Polat'ın Kremlerinin Kamyonlarla Bal Ormanına Döküldüğü İddiası Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Dilan Polat'ın Kremlerinin Kamyonlarla Bal Ormanına Döküldüğü İddiası Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/di...
Aylardır gündemimizi meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre birçok sektöre adım atmış fenomen çiftin satışını yaptığı kremlerin Lüleburgaz’da bulunan bir bal ormanına döküldüğü öne sürüldü. Hürriyet’in haberine göre; köy halkı, arıların zehirlenmesi ve bölgedeki suların kirletilmesiyle karşıya karşıya CİMER’e şikayette bulundu.
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Lüks hayatlarını her fırsatta sosyal medyadan gözümüze sokan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki olaylar bitmek tükenmek bilmiyor.
Cezaevine gönderilen kişilere ait 27 şirkete de kayyım ataması yapılmıştı. Fenomen ikili güzellik merkezlerinden otomotive, mücevherden e-ticarete birçok sektörde iş yapıyordu.
Ünlülerin avukatı olarak tanıdığımız Feyza Altun Rise&Shine markasının ürünlerinin “fason” olarak üretildiğini iddia ettikten sonra markanın klinik kısmının kapatıldığını duyurmuştu.
Haklarında 5 ayrı suçlama bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yine yeniden “bu kadarı da olmaz” dedirten bir olay yaşandı.
CİMER ve jandarmaya gönderilen söz konusu dilekçede ise şu ifadelere yer verildi:
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Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilen konu üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı kontrollerde bulunup cumhuriyet savcısından gelen talimatla adli tahkikat başlattı.
Turgutbey köyünde yaşayan Kenan Gören adlı bir vatandaş konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Kasımda şikâyet ettik, hâlâ atıkların kaldırılmasını bekliyoruz."
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