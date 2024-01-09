Dilan Polat'ın Kremlerinin Kamyonlarla Bal Ormanına Döküldüğü İddiası Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

'Analiz neticesinde bu sıvının krem ham maddesi olduğunu söylediler. O günlerde Dilan Polat tutuklanmış ve sorguya alınmıştı. Onların kremlerinin de Bulgaristan’dan getirildiği ortaya çıkmıştı. Biz de köyümüze dökülen bu sıvıların Bulgaristan’dan onlar için getirilmiş ham maddeler olduğunu tahmin ediyoruz.Çünkü Lüleburgaz çevresinde kimya fabrikaları var, muhtemelen oralara getirilmiş, tutuklamalar, soruşturmalar başlayınca panikleyip bal ormanımıza dökülmüş, diye düşünüyoruz...'