Dilan Polat'ın Yeni Şube Açılışına Giden Bir Kadının Sözleri Duyanları Şoke Etti!

Konuyla ilgili avukat Hüseyin Kaya 'Dilan Polat ve diğer şirketler ticari faaliyetlerine devam etmekteler' demişti. Avukat Sevinç Horoz da 'Ticari satış sitelerinde de aktif olarak satışları başladı. Daha önce durdurulmuştu' açıklamasını yapmıştı.