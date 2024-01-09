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Dilan Polat'ın Yeni Şube Açılışına Giden Bir Kadının Sözleri Duyanları Şoke Etti!

Dilan Polat'ın Yeni Şube Açılışına Giden Bir Kadının Sözleri Duyanları Şoke Etti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
09.01.2024 - 09:56

Dilan Polat'ın güzellik merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni merkezin Kağıthane'deki açılışına katılan bir vatandaşın Dilan Polat'la ilgili sözleri ise gündem oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/@Sozcuteleviz...
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları nedeniyle cezaevinde bulunan Engin ve Dilan Polat çiftinin şirketlerine kayyum atanmıştı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları nedeniyle cezaevinde bulunan Engin ve Dilan Polat çiftinin şirketlerine kayyum atanmıştı.

Dilan Polat cezaevinde olmasına rağmen güzellik merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz gün Kağıthane'de bir yeni şube daha açıldı.

Dilan Polat cezaevinde olmasına rağmen güzellik merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz gün Kağıthane'de bir yeni şube daha açıldı.

Konuyla ilgili avukat Hüseyin Kaya 'Dilan Polat ve diğer şirketler ticari faaliyetlerine devam etmekteler' demişti. Avukat Sevinç Horoz da 'Ticari satış sitelerinde de aktif olarak satışları başladı. Daha önce durdurulmuştu' açıklamasını yapmıştı.

Açılışı takip eden Sözcü TV'ye röportaj veren bir vatandaşın "O yokken büyük bir boşluk var hayatımızda." demesi gündem oldu.

Vatandaşın sözlerine ise yorum gecikmedi.

Vatandaşın sözlerine ise yorum gecikmedi.
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