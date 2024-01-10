Dilan Polat, Hastanede mi? Yılbaşını Ailesiyle mi Geçirdi? Adalet Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

''Adı geçenin 29 Aralık 2023 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmıştır. Hastanede yapılan muayene sonucunda, tutuklu Dilan Polat'ın aynı gün hastaneye yatışı yapılmıştır. 08 Ocak 2024 tarihinde ise hastaneden taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alınmıştır.'