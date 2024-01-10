Dilan Polat, Hastanede mi? Yılbaşını Ailesiyle mi Geçirdi? Adalet Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi
Dilan Polat, Hastanede mi? Yılbaşını Ailesiyle mi Geçirdi? Adalet Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi
Tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili 'Yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdi', 'Dilan Polat 11 gündür hastanede' şeklindeki haberler üzerine Adalet Bakanlığı'ndan flaş açıklama yapıldı.
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Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat, cezaevindeki zor günleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiş ve 11 gündür hastanede tedavi altında kalmıştı.
Dilan ve Engin Polat çifti, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla 1 Kasım’da gözaltına alınmış ve 5 Kasım’da tutuklanmıştı.Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Adı geçenin yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla, 05 Kasım 2023 tarihinden sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevki sağlanmıştır. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri'nin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmış olup, gerekli tetkik ve muayeneleri yaptırılmıştır.''
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca Polat'ın bir defa ailesiyle kapalı görüş yaptığı kaydedildi. Açıklamada, "Tutuklu Dilan Polat hastanede kaldığı süre zarfında; ailesi ile bir defaya mahsus olarak 05 Ocak 2024 tarihinde kapalı görüş yapmıştır. Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesi ile geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada, Polat'ın "11 gündür hastanede olduğuna" ve "yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğine" ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
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Açıklamada, Polat'ın rahatsızlığı dolayısıyla 5 Kasım 2023'ten sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ifade edildi.
Polat'ın 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, muayene sonucunda Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alındığı kaydedildi.
Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanması sonrasında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un da mal varlığına el konulmuştu.
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