Meteoroloji Duyurdu: Yoğun Kar Yağışı Geliyor

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu