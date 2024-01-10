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Meteoroloji Duyurdu: Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Duyurdu: Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Sağanak yağış kar yağışı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 09:15 Son Güncelleme: 10.01.2024 - 09:16

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini tüm yurt genelinde göstermeye devam ediyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi. Bugün için 8 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı sonunda yüzünü gösterdi. Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olurken, İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sıcakların 0 derecelere düşeceğini ve hafif kar yağışı beklendiği açıklandı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı sonunda yüzünü gösterdi. Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olurken, İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sıcakların 0 derecelere düşeceğini ve hafif kar yağışı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

MGM'nin haftalık hava tahmini raporunda ise doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildi.

MGM'nin haftalık hava tahmini raporunda ise doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildi.
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Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksekleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksekleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Torosların batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların güneybatısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların güneybatısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

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