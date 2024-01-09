İstanbul'a Yılın İlk Karı Düştü: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü
İstanbul'a Yılın İlk Karı Düştü: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü
Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı sonunda yüzünü gösterdi. Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili oluyor. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası ile İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düştü. Kentin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur var.
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İstanbul'da İzlanda üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
Kentte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Bazı bölgelerde sulu kar yağışı var. Başakşehir, İkitelli, Mahmutbey bölgelerinde akşam saatlerinde yağışın kara dönüşeceği belirtiliyor.
Hafta boyunca kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun yağışının etkili olması bekleniyor.
Kuzey ve kuzey doğu yönlerinde zaman zaman fırtına şeklinde şiddetli rüzgar da var.
Yurdun diğer kesimleri de soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur yağıyor.
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Soğuk ve kar yağışının çarşamba gününden itibaren iç kesimlerde etkisini artırması bekleniyor. Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Akdeniz bölgesinin doğusunda yağışlar devam edecek.
Yağışlı sistem Doğu Anadolu başta olmak üzere hafta boyunca yurtta kalacak. Yurdun batı kesimlerinde ise 2 gün etkili olacak.
İşte o anlar:
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