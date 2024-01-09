İstanbul'a Yılın İlk Karı Düştü: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı sonunda yüzünü gösterdi. Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili oluyor. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası ile İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düştü. Kentin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur var.