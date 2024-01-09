''Diploma'' Tartışması Büyüdü: Mikdat Kadıoğlu'ndan Kerem Ökten Hakkında Suç Duyurusu
''Diploma'' Tartışması Büyüdü: Mikdat Kadıoğlu'ndan Kerem Ökten Hakkında Suç Duyurusu
Twitter'da hava tahmini paylaşımlarında bulunan Kerem Ökten ile İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu arasında sosyal medyada çıkan tartışma alevlendi. Ortaya attığı iddialar doğrultusunda harekete geçen Kadıoğlu, Ökten hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Twitter hesabından hava durumu paylaşımları yapan ve bu tahminleri ile adından sıkça söz ettiren Kerem Ökten'in başı 'diplomo' krizi nedeniyle dertte.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, Ökten'in İTÜ mezunu olmadığını belirterek, sahte diploma iddiasını gündeme getirdi. Kadıoğlu, Ökten hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Kerem Ökten, "Meteoroloji mezunu olmadığımı daha önce dürüstçe açıklamıştım. Ben hiçbir yerde İTÜ mezunu olduğumu yazmadım. 36 yaşımdayım. Ben işletme fakültesinden muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum" dedi.
Sosyal medyada kendisine karşı saldırı olduğunu söyleyen Ökten, "Huzurum kalmadı. Böyle giderse hesabı da kapatırım” açıklamasında bulundu.
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