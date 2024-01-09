''Diploma'' Tartışması Büyüdü: Mikdat Kadıoğlu'ndan Kerem Ökten Hakkında Suç Duyurusu

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi.