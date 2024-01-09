İş Cinayetinde Korkunç Detay! Ailesine 4 Saat Sonra Haber Verildi: 'Çöp Gibi Alıp Hastaneye Bırakıp Gitmişler'

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün özel haberine göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eren Holding’e bağlı Modern Karton Fabrikası’nda taşeron işçi olarak çalışan üç çocuk babası 47 yaşındaki Mehmet Gök, iş cinayetinde hayatını kaybetti.