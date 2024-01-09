Okulun İstinat Duvarı Çöktü: Cadde Trafiğe Kapatıldı
Okulun İstinat Duvarı Çöktü: Cadde Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'un Pendik ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü.
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Çökme nedeniyle caddenin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
İstanbul Pendik Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde bulunan Artuklu İlk Öğretim Okulu'nun caddeye bakan istinat duvarı saat 19.00 sıralarında şiddetli yağmurun da etkisiyle yola çöktü.
Beton bloğun devrilmesi sonucunda cadde trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
Yaşananları anlatan, İlhami B, “Bir ses geldi. İtfaiye arabası geçti. Geldik, baktık, duvar çökmüş. Önceden bir şey yoktu. Yağmur bugün çok fazla hızlı yağdı, ondan kaynaklı olabilir. Altında birinin kalıp kalmadığını bilmiyoruz duvarı kaldıracaklar durum belli olacak. İnşallah kimse yoktur altında" dedi.
Ekiplerin incelemeleri sonrası caddeye çöken istinat duvarının kaldırılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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İş makinası tarafından kırılan beton bloğun kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açılacak.
Olay yerinden görüntüler:
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