Gazeteci Fatih Altaylı'dan Beklenmeyen Açıklama: 'Avukatım, Karar Üzerine Hüngür Hüngür Ağladı'

Son zamanlarda kaleme aldığı yazılarla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren gazeteci Fatih Altaylı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Hayatında ilk kez basın suçundan ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini' vurgulayan Altaylı, yurt dışına çıkış yasağı kararı sonrası avukatının ağladığını söyledi.