Bolu Depremi Sonrası Naci Görür'den İlk Paylaşım: 'Faylardan Biri Kırılmış Olabilir'
Bolu Depremi Sonrası Naci Görür'den İlk Paylaşım: 'Faylardan Biri Kırılmış Olabilir'
Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk paylaşım geldi. Harita paylaşan Görür, 'Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı'' dedi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01:03'te Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saat 01.03 sıralarında Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle."
İşte o paylaşım:
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