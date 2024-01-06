Bolu Depremi Sonrası Naci Görür'den İlk Paylaşım: 'Faylardan Biri Kırılmış Olabilir'

Bolu'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk paylaşım geldi. Harita paylaşan Görür, 'Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı'' dedi.