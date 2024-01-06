Bu da Oldu! Polis Eşliğinde Cezaevine Götürülen Şüpheli Firar Etti: Cinayet Hükümlüsüne Devlet Koruma Vermiş
Bu da Oldu! Polis Eşliğinde Cezaevine Götürülen Şüpheli Firar Etti: Cinayet Hükümlüsüne Devlet Koruma Vermiş
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır anneleri ile birlikte 4 yıldır eylem yapan Celil Begdaş’ın 'kasten adam öldürmek' suçundan kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
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Devletin koruma bile verdiği Begdaş'ın gittiği adliyede yakalandığı ancak iki polis eşliğinde cezaevine götürülürken firar ettiği öğrenildi.
Diyarbakır’da HDP il binası önünde çocukları terör örgütü PKK’ya katılan ailelerle birlikte 4 yıldan beri oturma eylemi yapan, Celil Begdaş'ın hakkında kasten adam öldürmek suçundan kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Begdaş'ın adliyeden firar etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
HDP il binası önünde otururken polis ve askerlerin tayin işleri, işsiz kişilerin işe yerleştirilmeleri gibi konularda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu doğrudan cep telefonundan arayarak destek istemesiyle bilinen Begdaş, 4 Mayıs 2023 günü adliyeye gittiği ve "HDP çocukları dağa kaçırıyor" diye suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Ancak adliyeye girişte polislerin rutin kimlik kontrolüne takıldı. Yanında can güvenliği olmadığı için kendisine tahsis edilen koruma polisi de vardı. GBT kontrolünde Begdaş hakkında kasten adam öldürmek suçundan İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 45 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Üstelik ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Hüküm giyen Begdaş'ın en az 775 gün cezaevinde yatması gerekiyordu. Begdaş, terör örgütüne katılan oğlu Yusuf için eylem yapıyordu.
Bunun üzerine kasten yaralama, tehdit, hakaret, yağma gibi 17 ayrı suç kaydı olan Begdaş, işlemleri yapılmak üzere infaz savcılığına sevk edildi. Savcı tutuklama müzekkeresi düzenleyip derhal cezaevine teslim edilmesini istedi. İki polis “Onu cezaevine götüreceğiz” diyerek adliye binasından çıkardı. Ancak Begdaş firar etti. İki polis ifadelerinde yolda araçlarının bozulduğunu, arıza için araçtan indikleri sırada Begdaş'ın da arka kapıyı açarak araçtan atladığını, hava karanlık olduğu için “dur” ihtarında bulunmalarına rağmen ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdiğini anlattı.
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