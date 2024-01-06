Atkıları Eldivenleri Hazırlayın: İstanbul İçin Kar Alarmı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermezken, uzmanlar ise kar yağışına ilişkin tarih vermeye devam ediyor. Ülke genelinin pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenirken, çarşamba günü için kar uyarısı geldi.