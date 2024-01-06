Atkıları Eldivenleri Hazırlayın: İstanbul İçin Kar Alarmı
Atkıları Eldivenleri Hazırlayın: İstanbul İçin Kar Alarmı
Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermezken, uzmanlar ise kar yağışına ilişkin tarih vermeye devam ediyor. Ülke genelinin pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenirken, çarşamba günü için kar uyarısı geldi.
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Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek.
Cumartesi ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6-7 Ocak hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de kar yağışı gelmesi bekleniyor. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi’nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.
MGM açıklamasında devamla şöyle denildi: "Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.''
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''Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 salı günü Trakya‘dan başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizin batısı ve İstanbul’ da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."
Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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