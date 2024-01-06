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Depreme Canlı Yayında Oyun Oynarken Yakalandı: Eşi 'Deprem Oluyor’ Diyerek Uyardı

Depreme Canlı Yayında Oyun Oynarken Yakalandı: Eşi 'Deprem Oluyor’ Diyerek Uyardı

Deprem Bolu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.01.2024 - 13:10

Bolu’da dün gece saat 01.03’te meydana gelen depreme bir kişi, canlı yayında oyun oynarken yakalandı. Eşinin  ‘deprem oluyor’ diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01:03'te Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01:03'te Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Meydana gelen çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk oluşturmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Meydana gelen çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk oluşturmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Gece saatlerinde yaklaşık 3 saniye gibi bir süre sallayan depreme oyun yayını yapan bir kişi ise canlı yayın esnasında yakalandı. Eşinin ‘deprem oluyor’ diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde yaklaşık 3 saniye gibi bir süre sallayan depreme oyun yayını yapan bir kişi ise canlı yayın esnasında yakalandı. Eşinin ‘deprem oluyor’ diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı.

İşte o anlar:

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