Depreme Canlı Yayında Oyun Oynarken Yakalandı: Eşi 'Deprem Oluyor’ Diyerek Uyardı
Depreme Canlı Yayında Oyun Oynarken Yakalandı: Eşi 'Deprem Oluyor’ Diyerek Uyardı
Bolu’da dün gece saat 01.03’te meydana gelen depreme bir kişi, canlı yayında oyun oynarken yakalandı. Eşinin ‘deprem oluyor’ diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01:03'te Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Meydana gelen çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk oluşturmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.
Gece saatlerinde yaklaşık 3 saniye gibi bir süre sallayan depreme oyun yayını yapan bir kişi ise canlı yayın esnasında yakalandı. Eşinin ‘deprem oluyor’ diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı.
İşte o anlar:
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