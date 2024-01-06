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Benzin İstasyonunda Sucuk Yıkayan 2 Kişi Karakola Götürüldü: 70 Kilo Sucuğa El Konuldu

Benzin İstasyonunda Sucuk Yıkayan 2 Kişi Karakola Götürüldü: 70 Kilo Sucuğa El Konuldu

Bursa
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.01.2024 - 16:35

İnfial yaratan görüntüler Bursa'dan geldi. Bursa’da bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki etiketsiz sucukları tazyikli su ile yıkarken görüntülenen 2 şahıs hakkında savcılık soruşturma başlattı.

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Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Benzin istasyonunda sucuk yıkadılar.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Benzin istasyonunda sucuk yıkadılar.

Play Video Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadığını farkeden bir kişi o anları görüntüledi.

Play Video Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadığını farkeden bir kişi o anları görüntüledi.

Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün 16 AEV 265 plakalı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri araç sahibi İ.Y.(48) isimli kadına ulaştı.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün 16 AEV 265 plakalı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri araç sahibi İ.Y.(48) isimli kadına ulaştı.

İ.Y.’ nin aracı eşi Hüseyin Y. (55) ile Fatih M.(35)’nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü.

İ.Y.’ nin aracı eşi Hüseyin Y. (55) ile Fatih M.(35)’nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü.
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El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.

El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Şahıslara Türk Ceza Kanunu’nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

Şahıslara Türk Ceza Kanunu’nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

Olay yerinden görüntüler:

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