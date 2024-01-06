Bakan Göktaş, Darülaceze'de Ziyaret Etmişti! Zerrin Özer'den İyi Haber: Hastaneden Taburcu Edildi
Bakan Göktaş, Darülaceze'de Ziyaret Etmişti! Zerrin Özer'den İyi Haber: Hastaneden Taburcu Edildi
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hem Darülaceze’de hem de Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Zerrin Özer'den beklenen iyi haber geldi.
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Ünlü şarkısı Zerrin Özer, Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi için Darülaceze’ye yatırılmıştı.
Geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Özer’in ziyaret etmişti. Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özer, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
Bir süredir tedavi altında tutulan 66 yaşındaki şarkıcıdan hayranlarını sevindirecek haber geldi.
Haber Global'in aktardığına göre; omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sorunlar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi olan şarkıcı hastaneden taburcu edildi.
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