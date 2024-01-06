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Bakan Göktaş, Darülaceze'de Ziyaret Etmişti! Zerrin Özer'den İyi Haber: Hastaneden Taburcu Edildi

Bakan Göktaş, Darülaceze'de Ziyaret Etmişti! Zerrin Özer'den İyi Haber: Hastaneden Taburcu Edildi

Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.01.2024 - 13:50

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hem Darülaceze’de hem de Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Zerrin Özer'den beklenen iyi haber geldi.

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Ünlü şarkısı Zerrin Özer, Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi için Darülaceze’ye yatırılmıştı.

Ünlü şarkısı Zerrin Özer, Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi için Darülaceze’ye yatırılmıştı.

Geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Özer’in ziyaret etmişti. Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özer, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Özer’in ziyaret etmişti. Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özer, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Özer, Darülaceze'deki tedavisinin sona erdiğini, bundan sonraki tedavi sürecinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini duyurmuştu.

Bir süredir tedavi altında tutulan 66 yaşındaki şarkıcıdan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Bir süredir tedavi altında tutulan 66 yaşındaki şarkıcıdan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Haber Global'in aktardığına göre; omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sorunlar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi olan şarkıcı hastaneden taburcu edildi.

Haber Global'in aktardığına göre; omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sorunlar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi olan şarkıcı hastaneden taburcu edildi.
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