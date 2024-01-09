Meral Akşener Rest Çekti: “Oyumuzu Koruyamazsak, Ben Giderim"
Meral Akşener Rest Çekti: “Oyumuzu Koruyamazsak, Ben Giderim"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine partisinin kendi adayları ile gireceğinin konuşulduğu Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, rest çekti.
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Akşener'in, “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim” sözleri dikkatlerden kaçmadı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Meral Akşener’in başkanlığında 31 Mart yerel seçimine dönük aday ve strateji belirleme hazırlıklarının değerlendirildiği toplantılarından birini daha yaptı. Toplantıda; İYİ Parti'de son haftalarda yaşanan istifalar ve 31 Mart’a İYİ Parti’nin “hür ve müstakil” ilkesiyle kendi adaylarıyla girme kararı yeniden değerlendirildi.
serbestiyet.com’dan Hilal Köylü’nün haberine göre, kararın partiye ne tür kazanımları olabileceğinin, yaratacağı kayıpların da gözden geçirilmesini isteyen partililere İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzu koruyamazsak, o oy oranımızın altına düşersek ben yokum. Ben giderim” çıkışıyla yanıt verdiği öğrenildi.
Partinin İstanbul ve Ankara adaylarının Ocak sonunda netleşmesi bekleniyor. Partide İstanbul adayının kim olacağı konusunda iki ayrı fikir dolaşırken; bir ekibin Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu için, bir ekibin de İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz için parti içinde ve dışında çalışma yaptığı söyleniyor.
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