Kıvanç ve Beril Talu Çifti Hakkında Yeni Gelişme: Borcu Ödemek İçin Porsche ve Tekne Satmışlar!

Çevrelerini yüksek kar vaadiyle yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı iddia edilen tutuklanan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı. Kıvanç Talu'nun ifadesinde 'Son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım' dediği görüldü.