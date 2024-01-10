Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van ve Hakkari'yi Uyardı: 'Mutlaka 7 Büyüklüğünde Bir Depremi Görecektir'
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van ve Hakkari'yi Uyardı: 'Mutlaka 7 Büyüklüğünde Bir Depremi Görecektir'
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan,''Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır'' açıklamasını bir kez daha yineledi.
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Kritik açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkari'yi işaret ederek deprem için uyardı. Ercan "Bu bölge mutlaka 6.5 olabilir, 7.3 de olabilir. 7 büyüklüğünde bir depremi görecektir" dedi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkari üzerinden Doğu Anadolu Bölgesindeki deprem riskine dikkat çekti.
Van Gölü ve çevresinde birbirine çok yakın olan üç tane yanardağın var olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Tendürek dağlarının çok diri yanardağlar olduğunu belirtti.
Tendürek’de yerden geçen bir de kırık olduğunu ve bunun 7.4 büyüklüğündeki bir depremi üretecek durumda olduğuna işaret eden Ercan, sözlerine şöyle devam etti:
“Yeni bir deprem ile yeni bir patlama bu bölgede beklenir. Sadece Tendürek için değil, Süphan ve Nemrut Dağı için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Bunların içinde en durgun olarak gözükeni bana göre Süphan Dağı’dır. Benim için en çekinceli görünen başta Tendürek, daha sonra Nemrut, daha sonra da Ağrı Dağı gelir. 1900 yılından beri Ağrı Dağının altından gümbürtüler çıkmaktadır. Bu gümbürtü sesleri magma odasının aşağıdan gelen lavlarla beslendiğini gösterir.Dolayısıyla yeterince bir sıcaklık basınç elde edilince burada bir patlama olacaktır”
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Van'ı işaret eden Prof. Dr. Ercan, “Van, 2011 yılında deprem görmüştür. En geç 2040’lı ve 2055’li yıllarda bu bölge yıkıcı bir deprem daha görecektir. Eğer bu kırıklar; Tendürek, Çaldıran, Süphan ya da Gevaş kırığı gibi olursa o zaman yanardağları da etkinleştirebilir” diyerek uyardı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Özellikle Irak’tan gelen ve kuzeye doğru bastırma sonucunda Arap Kalkanı, sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıyor, büzüyor ve geriyor. Bu kırık, etkin bir kırık olup ilerde 7 dolayında bir deprem üretecek. Geçen hafta bir deprem gördük. Daha büyük depremleri göreceğiz. Bu bölgede mutlaka 6.5 olabilir, 7.3 de olabilir. 7 büyüklüğünde bir depremi görecektir” dedi.
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