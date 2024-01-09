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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilan Polat Açıklaması: İddialar Asılsız

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilan Polat Açıklaması: İddialar Asılsız

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.01.2024 - 21:54

Kara para aklama gibi iddialarla tutuklanan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Son günlerde Dilan Polat hakkında çıkan iddialaraCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddiaları yalanlandı.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/dilan-...
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Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

5 Kasım'da tutuklanan Polat çifti hakkında kara para aklama, vergi kaçırma, yasadışı bahis gibi farklı suçlamalar bulunuyor. Öte yandan tutuklu olmasına rağmen Dilan Polat ve Engin Polat gündemimizden düşmüyor.

Cezaevi sürecini zor geçirdiği bilinen Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenilmişti.

Cezaevi sürecini zor geçirdiği bilinen Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenilmişti.

Ancak sosyal medyada Dilan Polat ve ailesine yönelik birçok asılsız haber çıkmaya başladı. Örneğin Dilan Polat'ın eski bir videosu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çekilmiş gibi yayıldı.

Dilan Polat'ın sağlık durumuna dair son açıklama ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Dilan Polat'ın sağlık durumuna dair son açıklama ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede olduğu haberlerini yalanladı. Yapılan açıklamada Dilan Polat'ın 5 Kasım 2023'ten itibaren farklı zamanlarda hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarına sevk edildiği açıklandı.

Polat'ın 15 Aralık'ta başvuru yaptığı, 29 Aralık'ta ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne sevk edildiği, aynı gün de hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Polat'ın 15 Aralık'ta başvuru yaptığı, 29 Aralık'ta ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne sevk edildiği, aynı gün de hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Muayene sonucunda Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine 8 Ocak Salı günü de taburcu edildiği açıklandı.

Tedavisi tamamlanan Polat, yeniden ceza infaz kurumuna alındı.

Öte yandan tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği, Polat ailesine ayrıcalık tanındığı iddiaları da yalanlandı.

Öte yandan tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği, Polat ailesine ayrıcalık tanındığı iddiaları da yalanlandı.

AA'nın aktardığına göre, yapılan açıklamada Dilan Polat'ın '11 gündür hastanede olduğu' ve 'yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiği' iddiaları yalanlandı.

Polat'ın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesi hükmü gereğince ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı açıklandı. 

'Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır.'

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