Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilan Polat Açıklaması: İddialar Asılsız
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilan Polat Açıklaması: İddialar Asılsız
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/dilan-...
Kara para aklama gibi iddialarla tutuklanan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Son günlerde Dilan Polat hakkında çıkan iddialara, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddiaları yalanlandı.
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Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı.
Cezaevi sürecini zor geçirdiği bilinen Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenilmişti.
Dilan Polat'ın sağlık durumuna dair son açıklama ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Polat'ın 15 Aralık'ta başvuru yaptığı, 29 Aralık'ta ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne sevk edildiği, aynı gün de hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Öte yandan tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği, Polat ailesine ayrıcalık tanındığı iddiaları da yalanlandı.
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