Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilan Polat Açıklaması: İddialar Asılsız

AA'nın aktardığına göre, yapılan açıklamada Dilan Polat'ın '11 gündür hastanede olduğu' ve 'yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiği' iddiaları yalanlandı.

Polat'ın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesi hükmü gereğince ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı açıklandı.