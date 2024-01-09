Cildine Sünnet Derisi Enjekte Ettiren Seda Sayan "Yaptıran Çok, Söyleyen Ben" Diyerek Gerçekleri Ortaya Döktü
Cildine Sünnet Derisi Enjekte Ettiren Seda Sayan "Yaptıran Çok, Söyleyen Ben" Diyerek Gerçekleri Ortaya Döktü
Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemimizden düşmeyen Seda Sayan, son olarak yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti. Son geçirdiği operasyonla ilgili konuşan Sayan, 'çok yaptıran var, söyleyen sadece benim diyerek tüm gerçekleri ortaya döktü.
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Bugüne kadar çeşitli konularla gündemimizden eksik olmayan Seda Sayan, özellikle estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor.
Gündüz kuşağı programlarının vazgeçilmezi Seda Sayan'ın bakımına verdiği önem ise tartışılmaz.
Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlara dair detayları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
SNOB Magazin'in haberine göre, sünnet derisinden bir sıvı enjekte ettiren Seda Sayan, bu işlemi yeniden yaptırabileceğini açıkladı.
"Bunu çok yaptıran var, tek söyleyen benim."
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