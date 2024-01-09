Cildine Sünnet Derisi Enjekte Ettiren Seda Sayan "Yaptıran Çok, Söyleyen Ben" Diyerek Gerçekleri Ortaya Döktü

Sünnet derisi sıvısının enjekte edilmesinin nasıl bir işlem olduğunu 'Cilt altına iğneyle yapılan bir şey, yaralar için harika bir şey.' diyerek açıklayan Seda Sayan 'Belki üçüncü kez yine yaptırırım bu sefer ellerime olabilir' ifadelerini kullandı.