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Cildine Sünnet Derisi Enjekte Ettiren Seda Sayan "Yaptıran Çok, Söyleyen Ben" Diyerek Gerçekleri Ortaya Döktü

Cildine Sünnet Derisi Enjekte Ettiren Seda Sayan "Yaptıran Çok, Söyleyen Ben" Diyerek Gerçekleri Ortaya Döktü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.01.2024 - 17:01

Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemimizden düşmeyen Seda Sayan, son olarak yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti. Son geçirdiği operasyonla ilgili konuşan Sayan, 'çok yaptıran var, söyleyen sadece benim diyerek tüm gerçekleri ortaya döktü.

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Bugüne kadar çeşitli konularla gündemimizden eksik olmayan Seda Sayan, özellikle estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor.

Bugüne kadar çeşitli konularla gündemimizden eksik olmayan Seda Sayan, özellikle estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor.

Yüzüne yaptırdığı işlemlerle magazin gündemimizden düşmeyen Seda Sayan, son zamanlarda da dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Çağlar Öktem ile hayatını birleştirme kararı alan Sayan'dan sık sık 'kocam da kocam' paylaşımları alıyoruz!

Örneğin;

Gündüz kuşağı programlarının vazgeçilmezi Seda Sayan'ın bakımına verdiği önem ise tartışılmaz.

Gündüz kuşağı programlarının vazgeçilmezi Seda Sayan'ın bakımına verdiği önem ise tartışılmaz.

Her fırsatta bakımlı bir kadın olduğunu vurgulayan Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonları da teker teker paylaşıyor. Yüzünde yaptırdığı değişiklikleri saklamayı tercih etmiyor ünlü isim.

Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlara dair detayları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlara dair detayları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Son olarak kendisinin duymaya pek de alışık olmadığımız bir işlem yaptırdığını öğrenmiştik. Geçtiğimiz aylarda yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettiren Seda Sayan, bu işlemi son olarak göğüs dekoltesi için yaptırdı.

SNOB Magazin'in haberine göre, sünnet derisinden bir sıvı enjekte ettiren Seda Sayan, bu işlemi yeniden yaptırabileceğini açıkladı.

SNOB Magazin'in haberine göre, sünnet derisinden bir sıvı enjekte ettiren Seda Sayan, bu işlemi yeniden yaptırabileceğini açıkladı.

Sünnet derisi sıvısının enjekte edilmesinin nasıl bir işlem olduğunu 'Cilt altına iğneyle yapılan bir şey, yaralar için harika bir şey.' diyerek açıklayan Seda Sayan 'Belki üçüncü kez yine yaptırırım bu sefer ellerime olabilir' ifadelerini kullandı.

"Bunu çok yaptıran var, tek söyleyen benim."

"Bunu çok yaptıran var, tek söyleyen benim."

Estetik operasyonlarını saklamadığını her fırsatta dile getiren Seda Sayan, 'Bunu çok yaptıran var, tek söyleyen benim. Ben bakımlı bir kadınım. Yaptıramayan da varsa gelsin, ona da yaptırırım.' diyerek tüm gerçekleri ortaya döktü.

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