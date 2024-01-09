Megastar Tarkan'ın Annesinin Ameliyata Alındığı Ortaya Çıktı: Sağlık Durumu Nasıl?
Megastar Tarkan'ın Annesinin Ameliyata Alındığı Ortaya Çıktı: Sağlık Durumu Nasıl?
Megastar Tarkan sevenlerini korkutan haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının annesinin damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı. Haberin devamı içeriğimizde...
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Megastar Tarkan uzun yıllardır şarkılarıyla, danslarıyla tanınan daha doğrusu gönülleri fetheden bir isim. Adı ülke sınırlarını aşan ünlü şarkıcı 2024 yılına girerken verdiği konserle gündeme geldi.
Tarkan'ın yılbaşında verdiği Kıbrıs konseri olay oldu. Bu konserden Tarkan'ın 1 milyon dolar gibi bir ücret alacağı iddia edildi. Tüm sanatçılar arasında en yüksek fiyatı aldığı duyuldu.
Kazanacağı rakamla ünlüler arasında zirveye yerleşen pop yıldızı kısa süre sonra açıklamada bulundu.
Haber yazarı Müge Dağıstanlı, bu haberin doğru olmadığını ve Tarkan'ın 1 milyon dolar değil 10 milyon lira aldığını açıkladığı iddialarını ortaya attı.
Tarkan yoğun konser koşturmalarından sonra bu sefer de sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi.
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Tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre, Neşe Tevetoğlu'nun İstanbul Ateşehir de bulunan özel bir hastanede ameliyat edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tevetoğlu'nun taburcu olduğu belirtildi.
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