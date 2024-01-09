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Megastar Tarkan'ın Annesinin Ameliyata Alındığı Ortaya Çıktı: Sağlık Durumu Nasıl?

Megastar Tarkan'ın Annesinin Ameliyata Alındığı Ortaya Çıktı: Sağlık Durumu Nasıl?

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 16:59

Megastar Tarkan sevenlerini korkutan haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının annesinin damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı. Haberin devamı içeriğimizde...

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Megastar Tarkan uzun yıllardır şarkılarıyla, danslarıyla tanınan daha doğrusu gönülleri fetheden bir isim. Adı ülke sınırlarını aşan ünlü şarkıcı 2024 yılına girerken verdiği konserle gündeme geldi.

Megastar Tarkan uzun yıllardır şarkılarıyla, danslarıyla tanınan daha doğrusu gönülleri fetheden bir isim. Adı ülke sınırlarını aşan ünlü şarkıcı 2024 yılına girerken verdiği konserle gündeme geldi.

Tarkan'ın yılbaşında verdiği Kıbrıs konseri olay oldu. Bu konserden Tarkan'ın 1 milyon dolar gibi bir ücret alacağı iddia edildi. Tüm sanatçılar arasında en yüksek fiyatı aldığı duyuldu.

Tarkan'ın yılbaşında verdiği Kıbrıs konseri olay oldu. Bu konserden Tarkan'ın 1 milyon dolar gibi bir ücret alacağı iddia edildi. Tüm sanatçılar arasında en yüksek fiyatı aldığı duyuldu.

Kazanacağı rakamla ünlüler arasında zirveye yerleşen pop yıldızı kısa süre sonra açıklamada bulundu.

Kazanacağı rakamla ünlüler arasında zirveye yerleşen pop yıldızı kısa süre sonra açıklamada bulundu.

'Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim' ifadelerini kullandı.

Haber yazarı Müge Dağıstanlı, bu haberin doğru olmadığını ve Tarkan'ın 1 milyon dolar değil 10 milyon lira aldığını açıkladığı iddialarını ortaya attı.

Haber yazarı Müge Dağıstanlı, bu haberin doğru olmadığını ve Tarkan'ın 1 milyon dolar değil 10 milyon lira aldığını açıkladığı iddialarını ortaya attı.

Tarkan yoğun konser koşturmalarından sonra bu sefer de sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi.

Tarkan yoğun konser koşturmalarından sonra bu sefer de sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde aldığı ücretle gündeme gelen Tarkan'dan sevenlerini korkutan haber duyuldu. Pop yıldızının annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebiyle geçen hafta acil ameliyata alındı.

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Tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre, Neşe Tevetoğlu'nun İstanbul Ateşehir de bulunan özel bir hastanede ameliyat edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tevetoğlu'nun taburcu olduğu belirtildi.

Tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre, Neşe Tevetoğlu'nun İstanbul Ateşehir de bulunan özel bir hastanede ameliyat edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tevetoğlu'nun taburcu olduğu belirtildi.

2021 yılının kasım ayında “Femoral popliteal bypass” operasyonu geçiren Neşe Tevetoğlu, 2020 yılının ilk ayında da bacağındaki uyuşukluk ve ağrı hissi ile bıçak altına yatmıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Neşe Tevetoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…

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