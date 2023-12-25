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Tarkan Yılbaşında Gecesinde Dudak Uçuklatan Teklife 'Evet' Demesi Hakkında Neler Söyledi?

Tarkan Yılbaşında Gecesinde Dudak Uçuklatan Teklife 'Evet' Demesi Hakkında Neler Söyledi?

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 13:08

Geçtiğimiz haftalarda ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. Listenin başında Tarkan olduğu iddiaları vardı. 

Şimdi ise Tarkan Kıbrıs'ta 28 milyon TL'ye konser verecek olması hakkında neler söyledi gelin birlikte bakalım. 👇

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Yeni yıla girmemize sayılı günler kala ünlülerin yılbaşı gecesinde alacağı sahne ücretleri çoktan konuşulmaya başlamıştı.

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala ünlülerin yılbaşı gecesinde alacağı sahne ücretleri çoktan konuşulmaya başlamıştı.

Evde kalmak istemeyip yılbaşı gecesinde konsere gitmek isteyenler bu paraları vererek konser biletleri aldılar. İşte ünlülerin yılbaşı gecesinde alacağı sahne ücretleri👇

Listenin en başında yer alan isimlerden biri de Tarkan'dı. Tarkan'ın yılbaşı gecesinde sahne alması için 25 milyon TL istediği iddia edilmişti.

Listenin en başında yer alan isimlerden biri de Tarkan'dı. Tarkan'ın yılbaşı gecesinde sahne alması için 25 milyon TL istediği iddia edilmişti.

Daha öncede Teoman'a Tarkan'ın sahne ücretiyle alakalı bir sorusu yöneltildiğinde güldüren bir cevap vermişti.

Daha öncede Teoman'a Tarkan'ın sahne ücretiyle alakalı bir sorusu yöneltildiğinde güldüren bir cevap vermişti.

'Keşke ben de 1 milyon TL alsam tabii!" diyerek yanıt vermişti.👇

Şimdi ise Tarkan'ın yılbaşında nerede sahne alacağı belli oldu. Kıbrıs'ta bir otelden 28 milyon TL karşılığında sahne almasına Tarkan'dan yorum geldi.

Şimdi ise Tarkan'ın yılbaşında nerede sahne alacağı belli oldu. Kıbrıs'ta bir otelden 28 milyon TL karşılığında sahne almasına Tarkan'dan yorum geldi.

Snob Magazin'in haberine göre Tarkan şu ifadelere yer verdi: "Güzel bir teklif geldi. Ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim."

Snob Magazin'in haberine göre Tarkan şu ifadelere yer verdi: "Güzel bir teklif geldi. Ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim."
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Siz Tarkan'ın alacağı sahne ücretiyle ilgili yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz Tarkan'ın alacağı sahne ücretiyle ilgili yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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Little bird

Günlerdir Hande Erçel'i linçleyen insanlar acaba ünlülerin konserlerine ne tepki gösterecek bakalım. Göstersinler demiyorum ama neden sadece Hande linç edili... Devamını Gör

Mert Tamris

Tarkan kral adam hak ediyor aq (boş buzdolabı)

o. k.

Ülkemizden çıkan global tek sanatçı bie konser için bırakın da 900 bin dolar alıversin. Siz insanlık için bütük paralar olabilir ama unutmayın büyük paralar ... Devamını Gör