Tarkan Yılbaşında Gecesinde Dudak Uçuklatan Teklife 'Evet' Demesi Hakkında Neler Söyledi?
Tarkan Yılbaşında Gecesinde Dudak Uçuklatan Teklife 'Evet' Demesi Hakkında Neler Söyledi?
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Yeni yıla girmemize sayılı günler kala ünlülerin yılbaşı gecesinde alacağı sahne ücretleri çoktan konuşulmaya başlamıştı.
Listenin en başında yer alan isimlerden biri de Tarkan'dı. Tarkan'ın yılbaşı gecesinde sahne alması için 25 milyon TL istediği iddia edilmişti.
Daha öncede Teoman'a Tarkan'ın sahne ücretiyle alakalı bir sorusu yöneltildiğinde güldüren bir cevap vermişti.
Şimdi ise Tarkan'ın yılbaşında nerede sahne alacağı belli oldu. Kıbrıs'ta bir otelden 28 milyon TL karşılığında sahne almasına Tarkan'dan yorum geldi.
Snob Magazin'in haberine göre Tarkan şu ifadelere yer verdi: "Güzel bir teklif geldi. Ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim."
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