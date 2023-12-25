Tarkan Yılbaşında Gecesinde Dudak Uçuklatan Teklife 'Evet' Demesi Hakkında Neler Söyledi?

Geçtiğimiz haftalarda ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. Listenin başında Tarkan olduğu iddiaları vardı.

Şimdi ise Tarkan Kıbrıs'ta 28 milyon TL'ye konser verecek olması hakkında neler söyledi gelin birlikte bakalım. 👇