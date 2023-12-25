Alkolü Fazla Kaçıran Atilla Taş'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Tayyip Erdoğan'ın Polisleri Onlar"
Alkolü Fazla Kaçıran Atilla Taş'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Tayyip Erdoğan'ın Polisleri Onlar"
Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın bir eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecileriyle kavga etmişti. Ardından polise saldıran ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında saat 01.00 sularında eğlenirken alkollü fazla kaçırdıkları için içeridekilere rahatsızlık verdiği iddia edildi.
Dışarıya çıkarılmak istenen ikili işletmecilerle kavga etmeye başladı. Olayın büyümesiyle beraber Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri müdahale etti.
Atilla ve Meltem Taş çifti kavgaya müdahalede bulunan polis ekiplerine fiziki temasta bulunduktan sonra hakaret, tehdit ve küfürler yağdırdı.
Gözaltına alınan Taş çifti emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarınca adliyeye sevk edildi.
Eşinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken tutuklanarak cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Silivri’deki Marmara Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın ortaya çıkan yeni görüntülerinde "Tayyip Erdoğan'ın polisleri" diye bağırdığı görüldü.
İHA'nın paylaştığı görüntüleri de buradan görebilirsiniz
Ayrıca taşkınlık çıkardığı anların yakalandığı Atilla Taş’ın tutuklama kararını öğrendikten sonra adliyede bayıldığı ortaya çıktı.
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