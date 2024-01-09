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Eski Eşinin Güzellik Merkezine Haciz Gönderdiğini İddia Eden Ece Ronay, Hıncını Gelinliğini Tekmeleyerek Aldı

Eski Eşinin Güzellik Merkezine Haciz Gönderdiğini İddia Eden Ece Ronay, Hıncını Gelinliğini Tekmeleyerek Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.01.2024 - 17:54

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, son zamanlarda yaşadığı polemiklerle gündemimizden düşmüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında eşi Mehmet Bilir'le boşanan ve bugüne kadar birçok problem yaşayan Ece Ronay, son olarak güzellik merkezlerine gelen hacizden eski eşini sorumlu tutmuştu. 

Ece Ronay bu sefer de gelinliğini tekmelediği bir video paylaştı.

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Dilan Polat'ın kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından gözler güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

Dilan Polat'ın kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından gözler güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

Bu isimlerden birisi de Ece Ronay oldu. Bağdat Caddesi ve Pendik'te güzellik merkezleri olan Ece Ronay, bu süreçte sık sık gündemimize geldi.

Aylık gelir açıklaması yapan Ece Ronay, daha sonra güzellik merkezlerinin kurşunlanması gibi birçok olay yaşadı.

Aylık gelir açıklaması yapan Ece Ronay, daha sonra güzellik merkezlerinin kurşunlanması gibi birçok olay yaşadı.

Güzellik merkezinin kuşunlandığı açıklayan Ece Ronay, daha sonra eski eşi Mehmet Bilir'e ait bu iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan fenomenin cep telefonları incelenmişti.

İsmail Saymaz'ın "suç makinesi" dediği Ece Ronay, son olarak haciz şoku yaşadı.

İsmail Saymaz'ın "suç makinesi" dediği Ece Ronay, son olarak haciz şoku yaşadı.

15 Aralık'ta gözaltına alınıp kısa süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine haciz işlemi yapıldı. Ronay'ın güzellik merkezindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

Ece Ronay, haciz işlemlerine dair ilk açıklamalarında ise eski eşi Mehmet Bilir'i sorumlu tuttu.

Hiçbir borcu olmadığını söyleyen Ece Ronay, eşinin beyanı üzerine iş yerine haciz geldiğini iddia etti.

Hiçbir borcu olmadığını söyleyen Ece Ronay, eşinin beyanı üzerine iş yerine haciz geldiğini iddia etti.

Haciz işlemleriyle ilgili eski eşi Mehmet Bilir'i suçlayan Ece Ronay, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'e olan hıncını adeta gelinliğinden çıkardı;

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Ronay, gelinliğini yerden yere vurup tekmeledi;

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