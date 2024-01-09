Eski Eşinin Güzellik Merkezine Haciz Gönderdiğini İddia Eden Ece Ronay, Hıncını Gelinliğini Tekmeleyerek Aldı

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, son zamanlarda yaşadığı polemiklerle gündemimizden düşmüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında eşi Mehmet Bilir'le boşanan ve bugüne kadar birçok problem yaşayan Ece Ronay, son olarak güzellik merkezlerine gelen hacizden eski eşini sorumlu tutmuştu.

Ece Ronay bu sefer de gelinliğini tekmelediği bir video paylaştı.