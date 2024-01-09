Eski Eşinin Güzellik Merkezine Haciz Gönderdiğini İddia Eden Ece Ronay, Hıncını Gelinliğini Tekmeleyerek Aldı
Eski Eşinin Güzellik Merkezine Haciz Gönderdiğini İddia Eden Ece Ronay, Hıncını Gelinliğini Tekmeleyerek Aldı
Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, son zamanlarda yaşadığı polemiklerle gündemimizden düşmüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında eşi Mehmet Bilir'le boşanan ve bugüne kadar birçok problem yaşayan Ece Ronay, son olarak güzellik merkezlerine gelen hacizden eski eşini sorumlu tutmuştu.
Ece Ronay bu sefer de gelinliğini tekmelediği bir video paylaştı.
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Dilan Polat'ın kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından gözler güzellik merkezi sahibi sosyal medya fenomenlerine çevrildi.
Aylık gelir açıklaması yapan Ece Ronay, daha sonra güzellik merkezlerinin kurşunlanması gibi birçok olay yaşadı.
İsmail Saymaz'ın "suç makinesi" dediği Ece Ronay, son olarak haciz şoku yaşadı.
Hiçbir borcu olmadığını söyleyen Ece Ronay, eşinin beyanı üzerine iş yerine haciz geldiğini iddia etti.
Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'e olan hıncını adeta gelinliğinden çıkardı;
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Ronay, gelinliğini yerden yere vurup tekmeledi;
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