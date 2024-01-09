Victoria Beckham Gelini Nicola Peltz'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşımda Topuklu Ayakkabılarıyla Dalga Geçti!
Victoria Beckham Gelini Nicola Peltz'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşımda Topuklu Ayakkabılarıyla Dalga Geçti!
Victoria Beckham ailelerinin tek gelini olan Nicola Peltz'in doğum gününü hesabından yaptığı video paylaşımıyla kutladı. Detaylar içeriğimizde👇
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Beckham ailesi şüphesiz medyanın en sevilen ve ikonikleşen ailelerinden biri hepimizin bildiği gibi.
Aile üyelerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı samimi pozları her seferinde yüzümüzü güldürmeyi başarıyor.
Nicola Peltz'de ailenin en büyük oğlu olan Brooklyn ile 2022'de yaptıkları evlilikle Beckham ailesinin bir parçası haline gelmişti.
Victoria Beckham ile arasını düzelten Peltz ailenin düzenlediği tatillere de katılır olmuştu. Hatta en son Bahamalar tatilinde kameralara sevgi dolu pozlar vermişlerdi.
Victoria Beckham yine o tatilden bir videoyu paylaşarak "Doğum günün kutlu olsun @NicolaAnnePeltzBeckham... Seni çok seviyoruz!!! Sevgin, nezaketin, yeteneğin ve uzun topuklularla kum üzerinde dans etme yeteneğin!!!😂 En iyi dans partneri ve sevgi dolu gelin. Seni seviyoruz, harika bir gün geçir!!!!! Xxxxxx" notunu düştü.
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Gelin paylaşıma gelen yorumlara birlikte bakalım👇
1. Geçen sene ona katlanamıyordun.
2. Ve herkes birbirinizden nefret ettiğinizi sanıyordu 💀
3. Senin gibi bir kaynanaya ihtiyacım var 🙌❤️
4. Topuklu ile kum üzerinde dans etmek kesinlikle özel bir yetenek! Mutlu yıllar 🥂🎂🎊
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5. Nicola'nın Victoria'ya karşı kaba davranmasına rağmen, siz iyi bir yol izliyorsunuz. İnanılmaz ♡
6. Kuma alerjiniz mi var?
7. @victoriabeckham sen en iyisisin. Harikasın. Aileniz, iş ahlakınız, dayanıklılığınız, zekanız ve güzellik (içten ve dıştan) tek kelimeyle sevimli. Çok ilham verici 🥰
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