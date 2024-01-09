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Ağlama Ben Ağlarım'ı 3 Yıllık Eski Sevgilisine Yazdığını Söyleyen Can Ozan Bizi 40 Yerimizden Bıçakladı

Ağlama Ben Ağlarım'ı 3 Yıllık Eski Sevgilisine Yazdığını Söyleyen Can Ozan Bizi 40 Yerimizden Bıçakladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.01.2024 - 14:46

Son olarak Ağlama Ben Ağlarım şarkısıyla tüm sosyal medyayı etkisi altına alan, depresyona gireceklerin eşlikçisi olan Can Ozan yaptığı açıklamayla Twitter (X) ahalisini epey bir üzdü. Onedio'da soru cevapladığı sırada Ağlama Ben Ağlarım'ı kime yazdığını söylemesiyle izleyenleri 40 yerinden bıçakladı diyebiliriz...

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Özellikle son dönemin en başarılı isimlerinden biri sorulduğunda Can Ozan'ın ismini vermekten çekinmeyiz.

Özellikle son dönemin en başarılı isimlerinden biri sorulduğunda Can Ozan'ın ismini vermekten çekinmeyiz.

Yıllardır çıkarttığı her şarkıyla hayranlarını yerlerde sürükleyen Can Ozan'ın bildiğiniz ilk şarkısı muhtemelen 'Sar Bu Şehri' olabilir.

Fakat geçtiğimiz yıl çıkarttığı Ağlama Ben Ağlarım her şeyin fitilini ateşleyen esas parça oldu.

Fakat geçtiğimiz yıl çıkarttığı Ağlama Ben Ağlarım her şeyin fitilini ateşleyen esas parça oldu.

Şarkının sözleri ayrı, melodisi ayrı, Can Ozan'ın söyleyişi ayrı etkiledi bizi. Sosyal medyada içerik üreticisi olmayanların bile fotoğraflarının, videolarının arkasına koymak için tercih ettiği en acıklı şarkı oldu hatta.

Peki "Can Ozan bu şarkıyı kime yazdı?" diye hiç merak ettiğiniz oldu mu?

Peki "Can Ozan bu şarkıyı kime yazdı?" diye hiç merak ettiğiniz oldu mu?

Aranızdan bazılarının olmuştur. Biz de bunu Can Ozan'a bir videomuzda sormuştuk. Kendisi de açık yüreklilikle bu şarkıyı eski sevgilisi Doğa Lara Akkaya'ya yazdığını açıklamıştı.

Yine bilmeyenler için anlatmış olalım, Can Ozan ve genç oyuncu Doğa Lara Akkaya üç yıllık bir ilişki yaşamıştı.

Yine bilmeyenler için anlatmış olalım, Can Ozan ve genç oyuncu Doğa Lara Akkaya üç yıllık bir ilişki yaşamıştı.

Baktığınız zaman uzun bir süre değil mi? Fakat çift ayrılma kararı almış. Almış almasına ama arkadaşlıklarını bozmamışlar. Can Ozan da bunu söylemekten çekinmiyor zaten. Hala arkadaşız diye belirtiyor.

Doğa Lara Akkaya'yı hatırladınız mı?

Doğa Lara Akkaya'yı hatırladınız mı?

Kendisini Tozluyaka'nın Duru'su olarak tanıyor olabilirsiniz. İlk oyunculuk deneyimini bu dizide gerçekleştirdi. Sosyal medyada da oldukça aktif bir isim güzel ouyuncu.

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Can Ozan'ın bu sakinlikte açıkladığı konu sosyal medyada görenleri 40 yerinden bıçakladı haliyle...

"Ağlama ben ağlarım, sen benim diğer yarım. Artık anla..."

"Ağlama ben ağlarım, sen benim diğer yarım. Artık anla..."
twitter.com

Bu şarkıyı yazdıktan sonra nasıl barışmadılar acaba...

Bu şarkıyı yazdıktan sonra nasıl barışmadılar acaba...
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Şarkı yazacak kadar sevmek, ama ayrılmak. Bize çok dokundu bu durum...

Şarkı yazacak kadar sevmek, ama ayrılmak. Bize çok dokundu bu durum...
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Anlaşılan sadece bize değil, gören herkese dokunmuş.

Anlaşılan sadece bize değil, gören herkese dokunmuş.
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