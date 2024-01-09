Ağlama Ben Ağlarım'ı 3 Yıllık Eski Sevgilisine Yazdığını Söyleyen Can Ozan Bizi 40 Yerimizden Bıçakladı
Ağlama Ben Ağlarım'ı 3 Yıllık Eski Sevgilisine Yazdığını Söyleyen Can Ozan Bizi 40 Yerimizden Bıçakladı
Son olarak Ağlama Ben Ağlarım şarkısıyla tüm sosyal medyayı etkisi altına alan, depresyona gireceklerin eşlikçisi olan Can Ozan yaptığı açıklamayla Twitter (X) ahalisini epey bir üzdü. Onedio'da soru cevapladığı sırada Ağlama Ben Ağlarım'ı kime yazdığını söylemesiyle izleyenleri 40 yerinden bıçakladı diyebiliriz...
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Özellikle son dönemin en başarılı isimlerinden biri sorulduğunda Can Ozan'ın ismini vermekten çekinmeyiz.
Fakat geçtiğimiz yıl çıkarttığı Ağlama Ben Ağlarım her şeyin fitilini ateşleyen esas parça oldu.
Peki "Can Ozan bu şarkıyı kime yazdı?" diye hiç merak ettiğiniz oldu mu?
Yine bilmeyenler için anlatmış olalım, Can Ozan ve genç oyuncu Doğa Lara Akkaya üç yıllık bir ilişki yaşamıştı.
Doğa Lara Akkaya'yı hatırladınız mı?
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Can Ozan'ın bu sakinlikte açıkladığı konu sosyal medyada görenleri 40 yerinden bıçakladı haliyle...
"Ağlama ben ağlarım, sen benim diğer yarım. Artık anla..."
Bu şarkıyı yazdıktan sonra nasıl barışmadılar acaba...
Şarkı yazacak kadar sevmek, ama ayrılmak. Bize çok dokundu bu durum...
Anlaşılan sadece bize değil, gören herkese dokunmuş.
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