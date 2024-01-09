Ağlama Ben Ağlarım'ı 3 Yıllık Eski Sevgilisine Yazdığını Söyleyen Can Ozan Bizi 40 Yerimizden Bıçakladı

Son olarak Ağlama Ben Ağlarım şarkısıyla tüm sosyal medyayı etkisi altına alan, depresyona gireceklerin eşlikçisi olan Can Ozan yaptığı açıklamayla Twitter (X) ahalisini epey bir üzdü. Onedio'da soru cevapladığı sırada Ağlama Ben Ağlarım'ı kime yazdığını söylemesiyle izleyenleri 40 yerinden bıçakladı diyebiliriz...