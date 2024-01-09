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Ablası Kübra Açıl'la Barışan Şeyma Subaşı'ndan Dominik Sefası Pozları

Ablası Kübra Açıl'la Barışan Şeyma Subaşı'ndan Dominik Sefası Pozları

Şeyma Subaşı
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.01.2024 - 13:04

Şeyma Subaşı sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündemimizde yer almaya devam ediyor bildiğiniz gibi. Son olarak Dominik'e giden ve Survivor çekimlerinde de bulunduğunu gösteren Subaşı, yeni barıştığı ablası Kübra Açıl'la sefa pozlarını da yayınladı. İkilinin bu paylaşımları 'dosta düşmana nispet' olarak yorumlandı.

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Yıllardır alışkın olduğumuz bir durum var ki o da Survivor sezonu başladığında Şeyma Subaşı'nın da Dominik'te olması.

Yıllardır alışkın olduğumuz bir durum var ki o da Survivor sezonu başladığında Şeyma Subaşı'nın da Dominik'te olması.

Biliyorsunuz yıllardır kendisi Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor çekimleri başladığında Dominik'e uçuyor. Hatta bir dönem Subaşı'nın kış mevsimini görmemesiyle ilgili pek çok komik yorum yapılıyordu.

Öyle ki yıllar içerisinde programın eğlence amaçlı çekilen bölümlerine de dahil olmaya başlamıştı Subaşı.

Öyle ki yıllar içerisinde programın eğlence amaçlı çekilen bölümlerine de dahil olmaya başlamıştı Subaşı.

Voleybol turnuvalarından tutun da, Anlat Bakalım'a kadar pek çok bölümde kendisini ekranda izledik. Tabii Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından bu durum da sona ermişti.

Fakat kendisi tıpkı önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Survivor çekimleri başladıktan sonra soluğu Dominik'te aldı.

Fakat kendisi tıpkı önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Survivor çekimleri başladıktan sonra soluğu Dominik'te aldı.

Hatta Instagram'da paylaşımlarını görenler 'Başka gidecek yer yok muydu?' diye sorguladı. Fakat Subaşı keyfi gayet yerinde bir şekilde 'Ben buradayım' mesajı verdi.

Ardından herkesi şaşırtan bir paylaşımı daha oldu Subaşı'nın. Survivor çekim alanını paylaşarak Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Ardından herkesi şaşırtan bir paylaşımı daha oldu Subaşı'nın. Survivor çekim alanını paylaşarak Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler sarf etti.

13 yıllık bir başarı hikayesinden bahseden Subaşı, 'Bu hikaye Melisa'nın babası hakkında...' demeyi de unutmadı. Haliyle magazinde epey bir ilgi uyandırdı bu paylaşım ile.

Ardından Dominik'ten tatil pozlarını paylaşmaya devam etti.

Ardından Dominik'ten tatil pozlarını paylaşmaya devam etti.

Her fotoğrafının altı yorum ve beğeni dolarken, attığı yeni fotoğraflarda dikkat çeken bir şey daha oldu. Subaşı tatilini yalnız yapmadığını gösterdi.

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Bilmeyenleriniz için kendisi bir süre boyunca ablası Kübra Açıl'la küs kalmıştı.

Bilmeyenleriniz için kendisi bir süre boyunca ablası Kübra Açıl'la küs kalmıştı.

Bunun sebepleri arasında Kübra Açıl'ın Acun Ilıcalı ile çalışmaya başlaması gösterildi. Tabii iddialar arasında Kübra Açıl'ın Ayça Çağla Altunkaya ile yakınlaşmış olması da vardı. Birlikte fotoğrafları da bu iddiaları güçlendirmişti.

Hatta Açıl, Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile Fas'ta gerçekleştirdiği düğüne katılmamıştı.

Hatta Açıl, Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile Fas'ta gerçekleştirdiği düğüne katılmamıştı.

Şeyma Subaşı'nın 'Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak' sözleri de olay yaratmıştı bunun üstüne. Fakat Subaşı, ablasını düğününe davet ettiğini ancak onun gelmek istemediğini dile getirmişti.

İkilinin küslüğünün ardından yatan neden oldukça merak ediliyordu. Subaşı'nın ve Açıl'ın hikayelerinde bazen yeğenlerini görsek de bu ikiliyi bir arada görememiştik.

İkilinin küslüğünün ardından yatan neden oldukça merak ediliyordu. Subaşı'nın ve Açıl'ın hikayelerinde bazen yeğenlerini görsek de bu ikiliyi bir arada görememiştik.

Ta ki Kasım ayına dek...

Uzun bir süre küs kalan abla kardeşin, geçtiğimiz Kasım ayında barıştıklarını bu pozlar ile görmüştük.

Uzun bir süre küs kalan abla kardeşin, geçtiğimiz Kasım ayında barıştıklarını bu pozlar ile görmüştük.

Barıştıklarını gösterdikleri yer ise yine manidardı. İngiltere'ye tatile giden abla kardeş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitmişti.

Burada anlatmıştık:

Şeyma Subaşı'ndan bu sefer de nispet gibi Dominik tatili fotoğrafı geldi.

Şeyma Subaşı'ndan bu sefer de nispet gibi Dominik tatili fotoğrafı geldi.

Ablası Kübra Açıl ve eşi Merthan Açıl ile pozunu yaptığı son paylaşıma dahil eden Subaşı, Dominik sefasını birlikte yaptıklarını göstermiş oldu.

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Ardından aynı fotoğrafı hikayesinde alıntılayarak "Ablişkom ve eniştem" yazdı. Araya kaynamasını istemedi herhalde...

Ardından aynı fotoğrafı hikayesinde alıntılayarak "Ablişkom ve eniştem" yazdı. Araya kaynamasını istemedi herhalde...

Keyifleri daim olsun, ne diyelim! 

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