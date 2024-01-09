Ablası Kübra Açıl'la Barışan Şeyma Subaşı'ndan Dominik Sefası Pozları

Şeyma Subaşı sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündemimizde yer almaya devam ediyor bildiğiniz gibi. Son olarak Dominik'e giden ve Survivor çekimlerinde de bulunduğunu gösteren Subaşı, yeni barıştığı ablası Kübra Açıl'la sefa pozlarını da yayınladı. İkilinin bu paylaşımları 'dosta düşmana nispet' olarak yorumlandı.