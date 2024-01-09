Ablası Kübra Açıl'la Barışan Şeyma Subaşı'ndan Dominik Sefası Pozları
Ablası Kübra Açıl'la Barışan Şeyma Subaşı'ndan Dominik Sefası Pozları
Şeyma Subaşı sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündemimizde yer almaya devam ediyor bildiğiniz gibi. Son olarak Dominik'e giden ve Survivor çekimlerinde de bulunduğunu gösteren Subaşı, yeni barıştığı ablası Kübra Açıl'la sefa pozlarını da yayınladı. İkilinin bu paylaşımları 'dosta düşmana nispet' olarak yorumlandı.
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Yıllardır alışkın olduğumuz bir durum var ki o da Survivor sezonu başladığında Şeyma Subaşı'nın da Dominik'te olması.
Öyle ki yıllar içerisinde programın eğlence amaçlı çekilen bölümlerine de dahil olmaya başlamıştı Subaşı.
Fakat kendisi tıpkı önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Survivor çekimleri başladıktan sonra soluğu Dominik'te aldı.
Ardından herkesi şaşırtan bir paylaşımı daha oldu Subaşı'nın. Survivor çekim alanını paylaşarak Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler sarf etti.
Ardından Dominik'ten tatil pozlarını paylaşmaya devam etti.
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Bilmeyenleriniz için kendisi bir süre boyunca ablası Kübra Açıl'la küs kalmıştı.
Hatta Açıl, Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile Fas'ta gerçekleştirdiği düğüne katılmamıştı.
İkilinin küslüğünün ardından yatan neden oldukça merak ediliyordu. Subaşı'nın ve Açıl'ın hikayelerinde bazen yeğenlerini görsek de bu ikiliyi bir arada görememiştik.
Uzun bir süre küs kalan abla kardeşin, geçtiğimiz Kasım ayında barıştıklarını bu pozlar ile görmüştük.
Şeyma Subaşı'ndan bu sefer de nispet gibi Dominik tatili fotoğrafı geldi.
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Ardından aynı fotoğrafı hikayesinde alıntılayarak "Ablişkom ve eniştem" yazdı. Araya kaynamasını istemedi herhalde...
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