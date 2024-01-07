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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan Üst Üste Gelen Fotoğraf Hamlesinin Sebebi Şeyma Subaşı mı?

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan Üst Üste Gelen Fotoğraf Hamlesinin Sebebi Şeyma Subaşı mı?

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 12:57

Survivor 2024 All Star sezonu başladı bildiğiniz gibi. Haliyle programın sahibi Acun Ilıcalı da yıllardır olduğu gibi Dominik'teki yerini aldı. Fakat elbette yalnız değil. Eski eşi Şeyma Subaşı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da Dominik'te. Sosyal medyada ise hiç beklemediğimiz bir takım olaylar oluyor.

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Biliyorsunuz Survivor yıllardır devam ediyor. Ve Şeyma Subaşı, uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yı Dominik'te yalnız bırakmıyor.

Biliyorsunuz Survivor yıllardır devam ediyor. Ve Şeyma Subaşı, uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yı Dominik'te yalnız bırakmıyor.

Programın ilk dönemlerinden itibaren Acun Ilıcalı ile birlikte çekim neredeyse oraya giden Şeyma Subaşı, her ne kadar evlilikleri sona erse de bu geleneğini sürdürüyor gibi görünüyor.

Çünkü çekimlerin başlamasının hemen ardından kendisinin "Ben geldim" paylaşımını görmüştük.

Çünkü çekimlerin başlamasının hemen ardından kendisinin "Ben geldim" paylaşımını görmüştük.

Zaten yıllardır Subaşı'nın kış ayını yaşamaması yüzünden esprilerin odak noktası olduğunu biliyoruz. Tam Türkiye'de havalar soğurken yaz için neden Dominik'i seçtiği tartışma konusu olmuştu elbette.

Kendisi kızı Melisa ile birlikte Dominik'te tatilini sürdürüyor. Sosyal medyasından da sık sık bulunduğu yerden fotoğraflar paylaşıyor.

Kendisi kızı Melisa ile birlikte Dominik'te tatilini sürdürüyor. Sosyal medyasından da sık sık bulunduğu yerden fotoğraflar paylaşıyor.

2024'e eski geleneklerini sürdürerek girdi yani anlayacağınız.

Hatta Survivor çekimlerinin olduğu yere de gidiyor bu paylaşımından gördüğümüz üzre. Üstüne bir de Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler yazmıştı.

Hatta Survivor çekimlerinin olduğu yere de gidiyor bu paylaşımından gördüğümüz üzre. Üstüne bir de Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler yazmıştı.

Bir dolu övgüyü peşi sıra yazan ve ardından 'Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında...' diyen Şeyma Subaşı'nın bu hareketi de kafaları oldukça karıştırmıştı.

Tabii bunun üstüne herkes Ayça Çağla Altunkaya'nın vereceği tepkiyi merak etmeye başlamıştı.

Tabii bunun üstüne herkes Ayça Çağla Altunkaya'nın vereceği tepkiyi merak etmeye başlamıştı.

Altunkaya da sevgilisi Acun Ilıcalı ile birlikte Domonik'te Survivor çekimlerinde.

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Sosyal medya hesabı her ne kadar aktif olmasa ve gizli olsa da pek çok kişi profilinde herhangi bir değişiklik olacak mı diye yakından takip ediyor.

Sosyal medya hesabı her ne kadar aktif olmasa ve gizli olsa da pek çok kişi profilinde herhangi bir değişiklik olacak mı diye yakından takip ediyor.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada ve magazinde konuşulmaya devam ederken, Ayça Çağla Altunkaya'dan da beklenmedik bir hamle geldi elbette.

Uzun süredir yalnız fotoğrafı olan Altunkaya, profiline Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu bir pozunu eklemeyi tercih etti.

Uzun süredir yalnız fotoğrafı olan Altunkaya, profiline Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu bir pozunu eklemeyi tercih etti.

Tabii bu sırada Şeyma Subaşı, Dominik tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor.

Tabii bu sırada Şeyma Subaşı, Dominik tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor.

Kızı Melisa ile birlikte olduğu pozlar hariç, kendi pozlarını da sosyal medyada yayınlıyor.

Ayça Çağla Altunkaya'nın profil fotoğrafı hamlesinin ardından bir paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın profil fotoğrafı hamlesinin ardından bir paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.

Altunkaya ile birlikte maç izlemeye gittikleri andan bir selfie'yi, Instagram hikayesi üzerinden paylaştı.

Görenlerin kafalarını kurcalayan soru ise "Bunların sebebi Şeyma Subaşı mı?" oldu...

Görenlerin kafalarını kurcalayan soru ise "Bunların sebebi Şeyma Subaşı mı?" oldu...

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