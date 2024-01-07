Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan Üst Üste Gelen Fotoğraf Hamlesinin Sebebi Şeyma Subaşı mı?
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan Üst Üste Gelen Fotoğraf Hamlesinin Sebebi Şeyma Subaşı mı?
Survivor 2024 All Star sezonu başladı bildiğiniz gibi. Haliyle programın sahibi Acun Ilıcalı da yıllardır olduğu gibi Dominik'teki yerini aldı. Fakat elbette yalnız değil. Eski eşi Şeyma Subaşı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da Dominik'te. Sosyal medyada ise hiç beklemediğimiz bir takım olaylar oluyor.
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Biliyorsunuz Survivor yıllardır devam ediyor. Ve Şeyma Subaşı, uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yı Dominik'te yalnız bırakmıyor.
Çünkü çekimlerin başlamasının hemen ardından kendisinin "Ben geldim" paylaşımını görmüştük.
Kendisi kızı Melisa ile birlikte Dominik'te tatilini sürdürüyor. Sosyal medyasından da sık sık bulunduğu yerden fotoğraflar paylaşıyor.
Hatta Survivor çekimlerinin olduğu yere de gidiyor bu paylaşımından gördüğümüz üzre. Üstüne bir de Acun Ilıcalı'ya övgü dolu sözler yazmıştı.
Tabii bunun üstüne herkes Ayça Çağla Altunkaya'nın vereceği tepkiyi merak etmeye başlamıştı.
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Sosyal medya hesabı her ne kadar aktif olmasa ve gizli olsa da pek çok kişi profilinde herhangi bir değişiklik olacak mı diye yakından takip ediyor.
Uzun süredir yalnız fotoğrafı olan Altunkaya, profiline Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu bir pozunu eklemeyi tercih etti.
Tabii bu sırada Şeyma Subaşı, Dominik tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor.
Ayça Çağla Altunkaya'nın profil fotoğrafı hamlesinin ardından bir paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.
Görenlerin kafalarını kurcalayan soru ise "Bunların sebebi Şeyma Subaşı mı?" oldu...
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