Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan Üst Üste Gelen Fotoğraf Hamlesinin Sebebi Şeyma Subaşı mı?

Survivor 2024 All Star sezonu başladı bildiğiniz gibi. Haliyle programın sahibi Acun Ilıcalı da yıllardır olduğu gibi Dominik'teki yerini aldı. Fakat elbette yalnız değil. Eski eşi Şeyma Subaşı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da Dominik'te. Sosyal medyada ise hiç beklemediğimiz bir takım olaylar oluyor.