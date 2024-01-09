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Şiddet Davasıyla Yargılanan ve Aylarca Evden Çıkmayan Ozan Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı

Şiddet Davasıyla Yargılanan ve Aylarca Evden Çıkmayan Ozan Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.01.2024 - 11:56

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı olayların ardından şiddet davası gören Ozan Güven, üç yıldır ekranlardan uzakta duruyor. Tüm magazini sarsan olayların ardından yıllar sonra ilk kez bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Güven'in son hali görenlerin oldukça ilgisini çekti.

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Bir dönem tüm rolleriyle herkesi etkisi altına alan Ozan Güven yıllardır ekranlarda olan ünlü isimlerden.

Bir dönem tüm rolleriyle herkesi etkisi altına alan Ozan Güven yıllardır ekranlarda olan ünlü isimlerden.

1998 yılında Çiçeği Büyümek isimli dizi ile başladığı kariyerine yıllar içerisinde üstüne koya koya devam etti ünlü oyuncu. Pek çok dizide rol alsa da yıldızı asıl olarak Bir İstanbul Masalı'nda Demir Arhan olarak parlamıştı.

Ozan Güven son olarak 2020 yılında Halit Ergenç ve Selahattin Paşalı ile birlikte Babil dizisinde rol almıştı.

Ozan Güven son olarak 2020 yılında Halit Ergenç ve Selahattin Paşalı ile birlikte Babil dizisinde rol almıştı.

Dijitalde de, ekran önünde de rol aldığı son yapım bu olmuştu ve ardından ara vermek durumunda kalmıştı.

Bunun sebebi ise 2020 yılında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleri olmuştu.

Bunun sebebi ise 2020 yılında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleri olmuştu.

2020 yılında o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz, fotoğraflar paylaşarak Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını ifade etmişti. Ardından Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ozan Güven, 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Ozan Güven de tamamen oyuna getirildiğini ve kendisinin de şiddet gördüğünü bu fotoğraflarla anlatmıştı.

Ozan Güven de tamamen oyuna getirildiğini ve kendisinin de şiddet gördüğünü bu fotoğraflarla anlatmıştı.

Hatta Deniz Bulutsuz'un fotoğrafları için 'photoshop' iddialarında bulunmuştu. Davada iki tarafın avukatları arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Bulutsuz'un avukatı fotoğrafların araştırılmasını isterken, Güven'in avukatı bu talepleri reddetmişti.

Bu olayların ardından Ozan Güven ekranlara bir süre veda edeceğini söylemiş, dava sonuçlanana kadar setlere dönmek istemediğini açıklamıştı.

Bu olayların ardından Ozan Güven ekranlara bir süre veda edeceğini söylemiş, dava sonuçlanana kadar setlere dönmek istemediğini açıklamıştı.

Üç yıl önce gerçekleşen olayın ardından Ozan Güven, birkaç ay önce 'Evden bile çıkmıyorum' açıklamasında bulunmuştu. Hatta her filminde rol almasına alışkın olduğumuz yakın arkadaşı Cem Yılmaz, kendisini çok özlediğini dile getirmişti.

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Yeni bir yıla girmemiz ile birlikte yeni bir haber de Ozan Güven'den gelmişi Kanal D'nin yeni dizisi Taş, Kağıt, Makas'ta oynayacağını öğrenmiştik.

Yeni bir yıla girmemiz ile birlikte yeni bir haber de Ozan Güven'den gelmişi Kanal D'nin yeni dizisi Taş, Kağıt, Makas'ta oynayacağını öğrenmiştik.

MF Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Ozan Güven'in yıllar sonra dönmeyi kabul ettiği dizi oldukça dikkat çekici. Dizide Güven haricinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Hande Ataizi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip gibi isimler yer alıyor.

Ozan Güven'in dizide ilginç bir hikayeye sahip olacağı söyleniyor. Karakterinin adı ise Harun Yakar olacak.

Ozan Güven'in dizide ilginç bir hikayeye sahip olacağı söyleniyor. Karakterinin adı ise Harun Yakar olacak.

Dizi Kore yapımı Remember: War Of The Son'dan uyarlanıyor. Ozan Güven'in okuma provalarındaki hali ise görenlerin oldukça dikkatini çekti.

Üç yıl aranın ardından ilginç bir karakter ve projeyle dönen Güven'in son hali herkesi meraklandırdı.

Üç yıl aranın ardından ilginç bir karakter ve projeyle dönen Güven'in son hali herkesi meraklandırdı.

Uzun süre boyunca kendini Ayvalık'taki evine kapatan Güven'in dönüşü ve dizide yaşanacaklar sabırsızlıkla bekleniyor.

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