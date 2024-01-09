Şiddet Davasıyla Yargılanan ve Aylarca Evden Çıkmayan Ozan Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı
Şiddet Davasıyla Yargılanan ve Aylarca Evden Çıkmayan Ozan Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı olayların ardından şiddet davası gören Ozan Güven, üç yıldır ekranlardan uzakta duruyor. Tüm magazini sarsan olayların ardından yıllar sonra ilk kez bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Güven'in son hali görenlerin oldukça ilgisini çekti.
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Bir dönem tüm rolleriyle herkesi etkisi altına alan Ozan Güven yıllardır ekranlarda olan ünlü isimlerden.
Ozan Güven son olarak 2020 yılında Halit Ergenç ve Selahattin Paşalı ile birlikte Babil dizisinde rol almıştı.
Bunun sebebi ise 2020 yılında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleri olmuştu.
Ozan Güven de tamamen oyuna getirildiğini ve kendisinin de şiddet gördüğünü bu fotoğraflarla anlatmıştı.
Bu olayların ardından Ozan Güven ekranlara bir süre veda edeceğini söylemiş, dava sonuçlanana kadar setlere dönmek istemediğini açıklamıştı.
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Yeni bir yıla girmemiz ile birlikte yeni bir haber de Ozan Güven'den gelmişi Kanal D'nin yeni dizisi Taş, Kağıt, Makas'ta oynayacağını öğrenmiştik.
Ozan Güven'in dizide ilginç bir hikayeye sahip olacağı söyleniyor. Karakterinin adı ise Harun Yakar olacak.
Üç yıl aranın ardından ilginç bir karakter ve projeyle dönen Güven'in son hali herkesi meraklandırdı.
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