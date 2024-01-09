Şiddet Davasıyla Yargılanan ve Aylarca Evden Çıkmayan Ozan Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı

1998 yılında Çiçeği Büyümek isimli dizi ile başladığı kariyerine yıllar içerisinde üstüne koya koya devam etti ünlü oyuncu. Pek çok dizide rol alsa da yıldızı asıl olarak Bir İstanbul Masalı'nda Demir Arhan olarak parlamıştı.