Çağatay Ulusoy'a Ait Olduğu Söylenen Röportajda İlişkiler Hakkında Söyledikleri Dumur Edecek
Çağatay Ulusoy'a Ait Olduğu Söylenen Röportajda İlişkiler Hakkında Söyledikleri Dumur Edecek
Yıllardır ekranlarda görmeyi en sevdiğimiz isimlerden bir tanesi de Çağatay Ulusoy elbette. Bir süredir yalnızca dijitalde izleyebildiğimiz Ulusoy, Gaddar dizisi ile ekranlara dönüyor bildiğiniz gibi. Şimdilerde yeniden adını sık sık magazinde duyduğumuz oyuncunun ilişkilere dair konuştuğu bir röportajın ortaya çıktığı iddia edildi. Görenler ise 'Bunları Çağatay Ulusoy'un söylemesi mümkün değil!' tepkisini verdi.
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Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen oyuncularından bir tanesi Çağatay Ulusoy tabii ki.
Yıllardır ekran önünde olan oyuncu, proje seçimleri konusunda çok titiz bildiğiniz gibi.
Uzun bir süredir yalnızca dijital işlerde izlediğimiz Çağatay Ulusoy'un farklı projeler için yaşadığı değişim tüm sosyal medya ahalisini dumur etmişti.
Son olarak Terzi'de rol alan oyuncu yine alışık olduğumuz o hali ile çıkıyordu karşımıza.
Derken beklenen oldu ve Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisi ile ekranlara geri döndü.
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Gündem bu denli Çağatay Ulusoy'la dolup taşmışken, ünlü oyuncuya ait olduğu söylenen bir röportaj yeniden gündeme geldi.
Çünkü "Meslektaşınla aşk yaşar mısın?" sorusuna "Allah belamı versin, bu çevreden biriyle ilişki yaşamam" cevabını verdiği söyleniyor.
Sevgilisinin başka biriyle samimi olmasının rahatsız hissettireceğini söylemiş Ulusoy.
Tabii hemen akıllara meslektaşı ve yeniden sosyal medyadan takip etmeye başladığı eski aşkı Duygu Sarışın geliyor.
Ufak bir araştırmayla öğreniyoruz ki Çağatay Ulusoy'un bu söylemlerinin yer aldığı röportaj 2011 yılında yayınlanan bir blog yazısına ait.
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