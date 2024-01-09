Dua Lipa'nın Altın Küre'de Giydiği "Şamdan"a Benzetilen Elbiseyle Oturmakta Zorlandığı Anlar Olay Oldu
Dua Lipa'nın Altın Küre'de Giydiği "Şamdan"a Benzetilen Elbiseyle Oturmakta Zorlandığı Anlar Olay Oldu
Dün gerçekleşen Altın Küre'den sonra ünlüler yavaş yavaş sosyal medya hesaplarından paylaşımlara başladı. Dua Lipa elbisesiyle dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Meğer arka planda bunlar yaşanmış... Detaylar içeriğimizde👇
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Dua Lipa geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve ünlüler geçidine dönüşen Altın Küre'ye dikkat çekici bir görünümle katılan isimlerden birisiydi.
En iyi orijinal şarkı ödülüne "Barbie" filmi için yaptıkları şarkılarla aday gösterilen isimler Billie Eilish ve Dua Lipa ikilisi oldu. Fakat ödülü alan isim "What Was I Made For?" şarkısı ile 22 yaşındaki Eilish oldu.
Geceden eli boş ayrılan ünlü şarkıcı bu pozları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Şarkıcının elbisesine birçok yorum geldi, çok beğenen de oldu, eleştirenler de.
Paylaştığı video ile "Dün geceki bu güzel etkinlik için teşekkürler @goldenglobes - eksik olan tek şey uzanılabilir bir sandalyeydi" notunu düştü.
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Anlayacağınız ünlü şarkıcı eleştirilere maruz kaldığı ve "şamdan"a benzetilen bu elbiseyle doğru düzgün oturamamış bile!
Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
1. Neden böyle rahatsız elbiseler giyildiğini anlamıyorum? 🤔
2. o mükemmel❤️ 🔥
3. Ayakta durma elbisenizi oturarak katıldığınız bir etkinlikte giydiğinizde 😍😂
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4. 😂ve en iyi yönetilen elbise ödülünüz👗
5. Büyüleyici ✨
6. Sanatçıların nasıl böyle giyinerek tuvalete gittiklerini merak ediyorum 😭
7. Bu elbise oturmak için değil, ayakta durmak ve katletmek için tasarlanmıştır ❤️🔥 . Pişman olma
8. Evet, bu tür elbiseler paparazzilerin dolu bir gün veya gece geçirmesi için tasarlandı. Gösteriş yapmak için tasarımcının düşüncelerinde rahatlık bile yer almıyordu.
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9. Oturmanın ekstrem bir spor olabileceğini kim bilebilirdi? moda bazen gerçekten zorlu olabiliyor. 😂
10. Bunun için fazla ikonik biri. sadece ifadelerine bakın 😭😭
Siz ne düşünüyorsunuz?
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