Jason Momoa ve Lisa Bonet Boşanıyor! 2005 Yılında Film Gibi Başlayan Aşkları Meğer Yıllar Önce Bitmiş

Momoa henüz sekiz yaşındayken, Bonet'i televizyonda görmüş 'Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım.” demişti.

Ünlü aktör aynı röportajda Lisa Bonet'e olan hayranlığını ise 'Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi' diyerek ifade etmişti.