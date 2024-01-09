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Jason Momoa ve Lisa Bonet Boşanıyor! 2005 Yılında Film Gibi Başlayan Aşkları Meğer Yıllar Önce Bitmiş

Jason Momoa ve Lisa Bonet Boşanıyor! 2005 Yılında Film Gibi Başlayan Aşkları Meğer Yıllar Önce Bitmiş

Jason Momoa
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.01.2024 - 12:39

Beyaz perdenin iki ünlü ismi boşanıyor! 'Game of Thrones' ve 'Aquaman'in dünyaca ünlü aktörü Jason Momoa ile 'Cosby Ailesi'nin dünyaca ünlü yıldızı Losa Bonet'ın 18 yıllık aşkı son buluyor. İki yıl önce ayrılıklarını açıklayan çift için yolun sonu. Lisa Bonet, Jason Momoa'ya boşanma davası açtı. 

İşte, detaylar...

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Jason Momoa, kendisinden 12 yaş büyük aşkı Lisa Bonet'e 8 yaşından beri aşıktı.

Jason Momoa, kendisinden 12 yaş büyük aşkı Lisa Bonet'e 8 yaşından beri aşıktı.

Jason Momoa, yıllar önce verdiği bir röportajda 2017 yılında dünyaevine girdiği Lisa Bonet hakkında dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. 

Momoa, kendisinden 12 yaş büyük aşkı Lisa Bonet'e 8 yaşından beri aşıktı. Ünlü aktör verdiği röportajda 'onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri' diyerek aşkının derinliğini ifade etmişti.

Lisa Bonet ve Jason Momoa'nın dillere destan aşkı nasıl başladı, nasıl bitti

Lisa Bonet ve Jason Momoa'nın dillere destan aşkı nasıl başladı, nasıl bitti

Momoa henüz sekiz yaşındayken, Bonet'i televizyonda görmüş 'Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım.” demişti. 

Ünlü aktör aynı röportajda Lisa Bonet'e olan hayranlığını ise 'Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi' diyerek ifade etmişti.

Milyonların hayran olduğu ikili ortak dostları sayesinde New York'ta bir caz kulübünde tanıştılar.

Milyonların hayran olduğu ikili ortak dostları sayesinde New York'ta bir caz kulübünde tanıştılar.

2005 yılında Momoa'nın hayalleri gerçek oldu! Jason Momoa ile Lisa Bonet arasında başlayan aşk 2017 yılında evlilikle taçlandı. 

Lisa Bonet ve Jason Momoa'nın Lola adında bir kızları ve Nakoa-Wolf adında bir oğulları oldu.

Yasal adı Lilakoi Moon olan 56 yaşındaki Lisa Bonet, 44 yaşındaki eşi Jason Momoa'ya boşanma davası açtı.

Yasal adı Lilakoi Moon olan 56 yaşındaki Lisa Bonet, 44 yaşındaki eşi Jason Momoa'ya boşanma davası açtı.

Lisa Bonet, 8 Ocak Pazartesi günü Los Angeles Eyalet mahkemesine Jason Momoa ile olan evliliğini sona erdirmek için belge sundu. Ayrılık açıklamasından iki yıl sonra gelen belgede boşanma sürecine ilişkin detaylara yer verildi.

Lisa Bonet ve Jason Momoa'nın evliliklerinin bitiş nedeni 'uzlaşılamaz farklıklıklar' olarak gösteriliyor.

Lisa Bonet ve Jason Momoa'nın evliliklerinin bitiş nedeni 'uzlaşılamaz farklıklıklar' olarak gösteriliyor.

İkilinin bölünme nedeni olarak 'uzlaşılamaz fikir farklılıklarının' işaret edildiği dosyada, tarafların birbirinden mali destek almaması gerektiğine ve mal varlıklarının nasıl paylaşılacağına ilişkin konularda anlaştıklarına yer verildi. Çiftin çocuklarının ortak velayetinin ise Lisa Bonet'e verilmesi gerektiği belirtildi.

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Boşanma belgesinde ayrılık tarihi Ekim 2020 olarak belirtildi!

Boşanma belgesinde ayrılık tarihi Ekim 2020 olarak belirtildi!

Lisa Bonet ve Jason Momoa çiftinin boşanma dilekçesinde yer alan ayrılık tarihi ayrılıklarını duyurdukları süreçten bir yıl daha eskiyi işaret ediyor. Boşanma sürecinin ise en az altı ay süreceği öğrenildi.

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