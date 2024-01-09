Jason Momoa ve Lisa Bonet Boşanıyor! 2005 Yılında Film Gibi Başlayan Aşkları Meğer Yıllar Önce Bitmiş
Jason Momoa ve Lisa Bonet Boşanıyor! 2005 Yılında Film Gibi Başlayan Aşkları Meğer Yıllar Önce Bitmiş
Beyaz perdenin iki ünlü ismi boşanıyor! 'Game of Thrones' ve 'Aquaman'in dünyaca ünlü aktörü Jason Momoa ile 'Cosby Ailesi'nin dünyaca ünlü yıldızı Losa Bonet'ın 18 yıllık aşkı son buluyor. İki yıl önce ayrılıklarını açıklayan çift için yolun sonu. Lisa Bonet, Jason Momoa'ya boşanma davası açtı.
İşte, detaylar...
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Jason Momoa, kendisinden 12 yaş büyük aşkı Lisa Bonet'e 8 yaşından beri aşıktı.
Lisa Bonet ve Jason Momoa'nın dillere destan aşkı nasıl başladı, nasıl bitti
Milyonların hayran olduğu ikili ortak dostları sayesinde New York'ta bir caz kulübünde tanıştılar.
Yasal adı Lilakoi Moon olan 56 yaşındaki Lisa Bonet, 44 yaşındaki eşi Jason Momoa'ya boşanma davası açtı.
Lisa Bonet ve Jason Momoa'nın evliliklerinin bitiş nedeni 'uzlaşılamaz farklıklıklar' olarak gösteriliyor.
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Boşanma belgesinde ayrılık tarihi Ekim 2020 olarak belirtildi!
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