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Berrak Tüzünataç'tan Samimi Aşk İtirafları "Birisi Olursa Hayır da Demem"

Berrak Tüzünataç'tan Samimi Aşk İtirafları "Birisi Olursa Hayır da Demem"

berrak tüzünataç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.01.2024 - 14:27

Yetenekli ve güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularına yanıt veren Tüzünataç, bir hayli enerjik ve espriliydi. 2024 temennilerinden Teoman esprilerine hızla geçiş yapan ünlü oyuncu, aşk hayatı ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. 'Birisi olursa hayır demem...' 

İşte, detaylar...

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Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Berrak Tüzünataç, yeni yıl dileklerinde Teoman göndermesi yaptı ve samimi itiraflarda bulundu.

Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Berrak Tüzünataç, yeni yıl dileklerinde Teoman göndermesi yaptı ve samimi itiraflarda bulundu.

Milliyet Cadde'de yer alan habere göre basın mensuplarının yeni yıla ilişkin sorularına yanıt veren Tüzünataç'ın, yeni yılı arkadaşlarıyla kutladığı öğrenildi.

Teoman'ın yeni yılda "Sigarayı bırakmayacağım, azaltacağım. Az çalışacağım, spor yapacağım ve bol bol eğleneceğim" gönderme!

Teoman'ın yeni yılda "Sigarayı bırakmayacağım, azaltacağım. Az çalışacağım, spor yapacağım ve bol bol eğleneceğim" gönderme!

Tüzünataç, yeni yıl mesajını verirken Teoman'ın dikkat çeken 2024 planlarına da değinmeden edemedi! 

Bol kahkahalı sohbette, 'Teoman'ın bu olgun döneminin karakteriyle hepimiz çok mutluyuz. O fenomen gerçekten. Ben niye Teoman konuşuyorum?' diyerek gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Teoman'ın yeni yıl planlarına buradan göz atabilirsiniz 👇

Berrak Tüzünataç, "Yalnızlığımı bozma peşinde değilim." dese de aşka açık bir kapı bırakmayı ihmal etmedi.

Berrak Tüzünataç, "Yalnızlığımı bozma peşinde değilim." dese de aşka açık bir kapı bırakmayı ihmal etmedi.

Berrak Tüzünataç, Milliyet Cadde'de yer alan röportajında basın mensuplarının aşk hayatına ilişkin sorularına açık yüreklilikle cevap verdi. 'Keyfim yerinde şu an. Gayet de mutluyum.'

İşte, Berrak Tüzünataç'ın o itirafı "Ama birisi de olursa hayır da demem"

İşte, Berrak Tüzünataç'ın o itirafı "Ama birisi de olursa hayır da demem"

Güzel oyuncu önce yalnızlığını bozmak peşinde olmadığını söyledi. Sonra 'Ama birisi de olursa hayır da demem. Bunun arayışında değilim ama. Keyfim yerinde şu an.' diyerek  'Yalnızlık gerçekten bana çok iyi geldi.' itirafında da bulundu.

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