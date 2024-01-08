Berrak Tüzünataç'tan Samimi Aşk İtirafları "Birisi Olursa Hayır da Demem"
Berrak Tüzünataç'tan Samimi Aşk İtirafları "Birisi Olursa Hayır da Demem"
Yetenekli ve güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularına yanıt veren Tüzünataç, bir hayli enerjik ve espriliydi. 2024 temennilerinden Teoman esprilerine hızla geçiş yapan ünlü oyuncu, aşk hayatı ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. 'Birisi olursa hayır demem...'
İşte, detaylar...
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Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Berrak Tüzünataç, yeni yıl dileklerinde Teoman göndermesi yaptı ve samimi itiraflarda bulundu.
Teoman'ın yeni yılda "Sigarayı bırakmayacağım, azaltacağım. Az çalışacağım, spor yapacağım ve bol bol eğleneceğim" gönderme!
Berrak Tüzünataç, "Yalnızlığımı bozma peşinde değilim." dese de aşka açık bir kapı bırakmayı ihmal etmedi.
İşte, Berrak Tüzünataç'ın o itirafı "Ama birisi de olursa hayır da demem"
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