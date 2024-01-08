Berrak Tüzünataç'tan Samimi Aşk İtirafları "Birisi Olursa Hayır da Demem"

Güzel oyuncu önce yalnızlığını bozmak peşinde olmadığını söyledi. Sonra 'Ama birisi de olursa hayır da demem. Bunun arayışında değilim ama. Keyfim yerinde şu an.' diyerek 'Yalnızlık gerçekten bana çok iyi geldi.' itirafında da bulundu.