81. Altın Küre Kırmızı Halısında Ünlü Yıldızların Barbie Stili Göz Kamaştırdı!

Televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği, dünyanın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Altın Küre (Golden Globe) Ödül Gecesi yine göz kamaştırıcıydı! 7 Ocak tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen ödül gecesinde birbirinden şık ünlüler kırmızı halıda yürüdü. 2024 Altın Küre Ödül töreninde kırmızı halıdaki Barbie stili ise gözden kaçmadı.

İşte, Altın Küre kırmızı halısında ünlülerin Barbie stili...