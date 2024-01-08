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81. Altın Küre Kırmızı Halısında Ünlü Yıldızların Barbie Stili Göz Kamaştırdı!

81. Altın Küre Kırmızı Halısında Ünlü Yıldızların Barbie Stili Göz Kamaştırdı!

Jennifer Lopez Barbie Margot Robbie
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.01.2024 - 13:02

Televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği, dünyanın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Altın Küre (Golden Globe) Ödül Gecesi yine göz kamaştırıcıydı! 7 Ocak tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen ödül gecesinde birbirinden şık ünlüler kırmızı halıda yürüdü. 2024 Altın Küre Ödül töreninde kırmızı halıdaki Barbie stili ise gözden kaçmadı. 

İşte, Altın Küre kırmızı halısında ünlülerin Barbie stili...

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Geçtiğimiz yıl gündeme gelen senarist ve oyuncular grevi nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni 7 Ocak'ta gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen senarist ve oyuncular grevi nedeniyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni 7 Ocak'ta gerçekleşti.

Jo Koy'un sunduğu gecede ünlülerin kırmızı halı şıklığı ve ödüllerin sahipleri dikkat çekti. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Barbie filminin ardından, 81. Altın Küre kırmızı halısına da Barbie stili yansıdı. 

İşte, gecenin yıldızlarının Barbie stili...

Margot Robbie

Margot Robbie

Barbie filminin yıldız oyuncusu Margot Robbie, Armani elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi. Geceye kelimenin tam anlamıyla Barbie stiliyle damgasını vurdu.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

2024 Golden Globes kırmızı halısında şıklığı ile dikkat çeken bir diğer isim ise Jennifer Lopez oldu. Pembe elbisesiyle boy gösteren Jennifer Lopez, Nicole Felicia elbisesiyle dikkat çekti.

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld

27 yaşındaki yıldız Hailee Steinfeld'ın Prada elbisesiyle Barbie şıklığı da gözlerden kaçmadı.

Dylan Mulvaney

Dylan Mulvaney

TikTok yıldızı Dylan Mulvaney de tüy detaylarıyla tamamlanan pastel pembe elbisesiyle kırmızı halıda Barbie rüzgarları estirdi.

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Hunter Schafer

Hunter Schafer

Gecenin sunucuları arasında yer alan Hunter Schafer da transparan incecik Prada elbisesiyle geceye renk katan isimlerdendi.

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