Demet Akalın Sordu Astrolog Aygül Aydın Yanıtladı! Günün Şanslı Burcu da En Gergin Burcu da Belli Oldu!
Demet Akalın Sordu Astrolog Aygül Aydın Yanıtladı! Günün Şanslı Burcu da En Gergin Burcu da Belli Oldu!
Sosyal medya ve diğer dijital platformlarda 'Astromatik' olarak tanınan astrolog Aygül Aydın, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 'Eee ben şimdi şanslı mıyım?' sorusuna yanıt verdi. Günün şanlı burçları ve yanına yaklaşılmaması gereken burçları böylece yorumlandı.
İşte, detaylar...
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Ünlü astrolog Aygül Aydın, 7 Ocak'ta gergin ve yanına yaklaşsan patlayacak o burcu açıkladı!
23 Nisan 1972 tarihinde dünyaya gelen ve boğa burcu olan Demet Akalın, astrolog Aygül Aydın'a "Ben boğa yükselen terazi ??? Eee ben şimdi şanslı mıyım?" sorusunu yöneltti.
"2018 senesinden beri başınıza gelmeyen kalmadı boğalar."
İşte, Astromatik yani namıdiğer Aygül Aydın ve Demet Akalın arasındaki o diyalog!
Patlamaya hazır akrep burçlarından da yorumlar gecikmedi!
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