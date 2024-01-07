Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Demet Akalın Sordu Astrolog Aygül Aydın Yanıtladı! Günün Şanslı Burcu da En Gergin Burcu da Belli Oldu!

Demet Akalın Sordu Astrolog Aygül Aydın Yanıtladı! Günün Şanslı Burcu da En Gergin Burcu da Belli Oldu!

Demet Akalın astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.01.2024 - 14:02

Sosyal medya ve diğer dijital platformlarda 'Astromatik' olarak tanınan astrolog Aygül Aydın, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 'Eee ben şimdi şanslı mıyım?' sorusuna yanıt verdi. Günün şanlı burçları ve yanına yaklaşılmaması gereken burçları böylece yorumlandı. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü astrolog Aygül Aydın, 7 Ocak'ta gergin ve yanına yaklaşsan patlayacak o burcu açıkladı!

Ünlü astrolog Aygül Aydın, 7 Ocak'ta gergin ve yanına yaklaşsan patlayacak o burcu açıkladı!

Günlük burç yorumlarını takipçileriyle paylaşan Aygül Aydın, Twitter hesabı üzerinden 'Akrepler bugün canlı bomba 💣 yaklaşmayın onlara 😊' ifadelerini paylaştı. 

Ünlü astrologun bu yorumunun altına Demet Akalın'dan beklenen soru geldi! Bu sayede boğa burçları ve yükselen teraziler, günlük burç yorumunu kaptı! 👇

23 Nisan 1972 tarihinde dünyaya gelen ve boğa burcu olan Demet Akalın, astrolog Aygül Aydın'a "Ben boğa yükselen terazi ??? Eee ben şimdi şanslı mıyım?" sorusunu yöneltti.

23 Nisan 1972 tarihinde dünyaya gelen ve boğa burcu olan Demet Akalın, astrolog Aygül Aydın'a "Ben boğa yükselen terazi ??? Eee ben şimdi şanslı mıyım?" sorusunu yöneltti.

Aygül Aydın'dan yanıt gecikmedi! Görünen o ki Boğa burçları bugün oldukça şanslı olacak! Lakin ünlü şarkıcı Demet Akalın gibi yükselen teraziler yine elenecek...

"2018 senesinden beri başınıza gelmeyen kalmadı boğalar."

"2018 senesinden beri başınıza gelmeyen kalmadı boğalar."
twitter.com

İşte, Astromatik yani namıdiğer Aygül Aydın ve Demet Akalın arasındaki o diyalog!

İşte, Astromatik yani namıdiğer Aygül Aydın ve Demet Akalın arasındaki o diyalog!

Patlamaya hazır akrep burçlarından da yorumlar gecikmedi!

Patlamaya hazır akrep burçlarından da yorumlar gecikmedi!

İşte, Aygül Aydın'ın o yorumlarına takipçilerinden gelen yanıtlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?